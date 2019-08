▶️"La minute quiétude": Première video d'information sur l'approche des baleines

Le 01/08/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 297

"La Minute Quiétude" vous emmène à la rencontre des grandes voyageuses que sont les baleines … Comment les observer? Comment agir pour les protéger?



Le Centre d'Étude et de Découverte des Tortues Marines (CEDTM) en partenariat avec la région Réunion vient de mettre en ligne une première vidéo de 3 min, "La minute Quiétude", qui explique comment bien observer les baleines. Cette vidéo, au but éducatif, vient s'ajouter à la charte d'approche des cétacés publiée par arrêté préfectoral le 12 juin dernier.Le CEDTM travail depuis 2017 sur des projets de recherche, de conservation et de protection des mammifères marins dans le cadre des mesures compensatoires en matière d'environnement de la NRL (Nouvelle Route du Littoral). Fort d'une équipe de 4 personnes sur une période de 3 à 5 ans, le CEDTM oeuvre à la sensibilisation des personnes désirant approcher les mammifères marins. La vidéo "La minute quiétude" est diffusée pour ce faire sur une chaine Youtube créée spécialement sur cette thématique. Une dizaine de vidéos viendront s'ajouter à terme sous forme de tutoriels. Afin de satisfaire à un standard touristique international, une version en anglais est à venir.