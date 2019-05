▶️ La nouvelle mouture du chèque numérique dévoilée, 2 000€ pour les TPE-PME souhaitant se digitaliser

Le 29/05/2019 | Par Ilian Bruant | Lu 265

Faciliter la digitalisation des TPE-PME réunionnaises. Tel était l'objet de la signature tripartite ce mercredi entre La Région, la Chambre de métiers et la Chambre de commerce et d'industrie, qui ont dévoilé la nouvelle mouture du chèque numérique. Un dispositif qui vise à soutenir financièrement les TPE et PME locales à hauteur de 2 000€ pour leur permettre de faciliter la numérisation de leur activité (création de site, solutions de vente en ligne, optimisation du référencement, réseaux sociaux, etc).



En marge de cette signature, la collectivité régionale a également fait part de ses projets futurs par rapport au plan régional très haut débit. L’objectif est d’offrir un accès à internet pour tous, sachant que 84% des Réunionnais sont déjà en capacité de surfer sur le web, contre 88% en France.



La Région a pour but d’augmenter la couverture fibre optique, notamment dans les six communes qui n'ont pas fait d'intention de la part des acteurs privés à savoir Les Avirons, Salazie, Cilaos, L'Entre-Deux, Saint-Philippe et Sainte-Rose.



Elle financera les travaux pour l’éligibilité, ce qui facilitera le travail des opérateurs.



Il est également prévu d’élever au nombre de 100 les hotspots gratuits de l’île, qui sont pour l’instant au nombre de 73, ainsi que le passage de ces espaces en très haut débit.