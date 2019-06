▶️ La police de La Réunion inaugure son antenne du RAID

1. LéonardeVincui le 18/06/2019 11:46



C sur Créoles,il y a que dans ce domaine il y aurait pas de chômage,vu la majorité du peuple Français sont ou seront au chômage.Donc pour arrondir les fins de mois difficile,tous les trafiques des produits illicites seront de plus en plus d'actualité.La Réunion,Morice lé pa épargné.Conclusion,plus de flic pour nous en mettre pleins la gueule.Avis aux gilets jaunes,vous avez pas fini d'avoir des victimes,des éborgnées,mutilées parmi vous .In yab des Yvelines