▶️"La population de La Réunion s'est reconnue dans le programme de Marine Le Pen"

Le 27/05/2019 | Par PB | Lu 192

Comme dans l'Hexagone, la liste du Rassemblement national (RN) est arrivée en tête à La Réunion aux élections européennes. Pour Joseph Rivière, chargé de mission au RN 974, qui brigue le titre de secrétaire départemental, "la population s'est reconnue dans le programme" mené par Jordan Bardella et présenté par Marine Le Pen en déplacement dans le département en mars dernier. Le parti d’extrême droite disposerait ainsi "d’un pourcentage de voix constant" et revendique "une proximité avec la population". Un vote "d’adhésion", insiste-t-il plus qu'un vote sanction.

Si les scores du parti sont plutôt confidentiels lors des élections locales, Joseph Rivière estime qu'il sera "assez présent pour continuer le travail aux prochaines élections".