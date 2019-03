▶️ "La transformation digitale des entreprises est déjà bien ancrée à La Réunion"

Le 05/03/2019 | Par SI | Lu 301

Comment aider les entreprises à affronter les enjeux de la digitalisation ? C'est le thème de la conférence organisée vendredi dernier au pôle de formation Nord de la Chambre de commerce et d'industrie, à l'occasion de la remise de diplômes Top Management, qui a récompensé 72 cadres collaborateurs et dirigeants d'entreprises réunionnaises.



Depuis 1997, la CCIR propose des formations aux cadres et dirigeants réunionnais, grâce au partenariat avec l’IFG (Institut Français de Gestion) Executive Education. Des cursus qui durent entre 12 et 14 mois et débouchent sur des diplômes bac+5. Ainsi, les formations Manager des entreprises et organisations, MBA ICG general management et MBA ICG Entrepreneurial, ont été suivies par près de 500 collaborateurs et dirigeants.



Les formations proposées par HEC Paris depuis 2014 s’inscrivent dans une logique de certificat afin de permettre aux managers et dirigeants de renforcer leurs compétences sur des préoccupations d’actualité. Le certificat Stratégies digitales et le certificat Finance d’entreprise ont permis la formation de près de 110 cadres ou dirigeants d’entreprises locales.



Les entrepreneurs réunionnais ont franchi le pas



"Ce que j'ai pu noter à La Réunion (…) c'est que cet aspect transformation du digital est beaucoup plus prononcé qu'en métropole", indique Jean Alessandri, directeur des programmes à l'IFG.



Le conférencier explique notamment cela par l'éloignement de notre territoire avec la France hexagonale. "Il y a eu une prise de conscience très tôt: toutes les entreprises qui passent dans nos formations ici à la CCIR, quand je parle avec leurs responsables, la transformation digitale, c'est quasiment acquis", assure-t-il.

72 lauréats ont été mis à l’honneur ce vendredi 1er mars au pôle formation Nord. L’occasion pour eux de mettre en connexion les nouveaux et les anciens diplômés. "La remise des diplômes de l’Institut Français de Gestion en partenariat avec la CCI de La Réunion est l’occasion de féliciter et de réfléchir avec les diplômés de parcours d’autant plus exigeants qu’il faut rigueur et sens de l’engagement pour reprendre ses études (...) Le leader qui cesse d’innover n’assure pas la pérennité de son entreprise", a déclaré aux lauréats Antoine Petat, animateur de cette conférence, sur les questions managériales.