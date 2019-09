▶️ La vidéo de deux adolescentes qui se battent partagée sur les réseaux sociaux

Je suis outrée de voir ce genre de petite sauvage...se croire comme une guerrière pourquoi ? sûrement la jalousie...ou le besoin de se sentir plus importante c'est la que je me dis qu'il faudrait remettre les maisons de correction... ces jeunes filles ou garçons sont mal élevées...dangereux...pour la société et le pire c'est ce type d'énergumènes qui pond des gosses à 16 18 ans pour se dire "adulte" et ainsi profiter des aides sociales !

Gladiateur nouvelle version, pendant ce temps certains se réjouirons du sang dans l'arène. Je ne suis pas sûr qu’avec les nouvelles technologies et ce qui en est fait avec, nous avançons pour plus d’humanité……Une belle illustration de la bétise des résaux sociaux et ceux qu'ils l'allimentent....... Faut dire l'image de booba et kaariss, comme exemple, le niveau est au raz du bitume..........

18. potola georges le 20/09/2019 12:48



La violence encore la violence, mon île sombre de plus en plus dans le KO.

Ces jeunes ne se rendent pas compte que ces combats peuvent terminer par un décès, ensuite la vengeance familiale.

La société réunionnaise se fracture, le fossé s'élargie, qu'est ce qu'il vont faire plus tard ces jeunes ?

Quand je vois une partie de cette jeunesse, je suis très inquiet, pourtant j'ai toujours vécu dans des quartiers populaires.

Nous sommes tous responsables, Parents, médias, le pouvoir public etc... Pas un jour de télé sans violence.

Avant on regardait “Apostrophes“,“des chiffres et des lettres“ aujourd’hui, les jeunes regarde “la bataille des couples“, “les anges de la télé“, “les Marseillais“.

La télé réalité incite les jeunes à se pervertir pour devenir célèbre à se battre pour faire la une, Ex : Nabilla, ou encore Johanna et les d'autres.

Coté masculin Kaaris et Booba ne sont pas en reste, quelle est l'impact de ces violence sur nos enfants nos ados ?

Le pouvoir public ne se rend pas compte de la mauvaise influence de ces célébrités sur nos jeunes.

La presse se régale, les ventes explosent.

Ou allons nous comme ça ?

Seigneur les Hommes sont devenus fou !