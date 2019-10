▶️ Lancement du Metro Express à l'île Maurice ce jeudi

1. Jean Rigole le 03/10/2019 19:38



"Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a participé virtuellement au «soft launch» via vidéoconférence afin de souligner la coopération entre Maurice et la Grande péninsule qui a financé ce projet."



Ouh la la, ça ne va pas plaire à la Choupette !



Elle qui croit toujours que l'Inde et les Indiens ont coulé lorsque Gandhi avait expulsé les English hors de l'Inde à coup de pieds dans le derrière...



Comme si les envahisseurs anglais pouvaient apporter quelque chose de bien à ce grand pays de plus 1 milliard 300 millions d'habitants. Ils ont surtout volé les richesses de ce pays et l'ont ruiné. Ils ne sont même plus capable de gérer leur petit pays de 60 millions d'habitants (qui représente un état moyen en Inde) et sont empêtrés dans leur brexit à la con...



Même leurs fleurons comme Jaguar et Land Rover, ils les ont mis en faillite. C'est une multinationale indienne, le groupe Tata, qui a acheté ces deux sociétés et les ont remises sur les rails...



Bravo Maurice et bravo l'Inde ! On n'est mieux servi que par soi même..., surtout lorsqu'on est intelligent et bosseur...