▶️ Lapins entassés, blessés, bourrés d'antibiotiques... La nouvelle vidéo choc de L214

Le 21/08/2019 | Par N.P | Lu 171

Une nouvelle vidéo choc a été publiée par l'association de protection animale L214. Cette fois, ce sont les conditions d'élevage des lapins qui sont pointées du doigts. Des images filmées dans une exploitation des Deux-Sèvres révèlent un quotidien d'une grande cruauté.



"On y voit des animaux entassés les uns sur les autres avec des barreaux pour seul horizon. Ils ont à peine plus qu’une feuille A5 comme espace chacun !" dénonce l'association. "Élevés dans des cages au sol grillagé, ils se blessent. Certains meurent de ces conditions et n'atteindront pas l'âge de deux mois et demi – âge auquel les survivants iront à l'abattoir".