▶️ Le Département se projette sur 2020 avec optimisme grâce à la recentralisation du RSA

Le 18/12/2019 | Par samuel.irlepenne@zinfos974.com | Lu 879

Juin 2019

Dernière séance plénière de l'année au Département, où 7 rapports étaient à l'ordre du jour. Parmi eux, un dispositif d'aide aux agriculteurs pour le renforcement de la protection de leur cheptel en cas d'attaques de chiens errants, un rapport sur l'égalité femmes-hommes mais aussi et surtout les orientations budgétaires 2020 de la collectivité, marquées par la recentralisation du RSA au 1er janvier 2020 . "Un moment historique et charnière" pour la collectivité, s'est félicité le président du Département, Cyrille Melchior.Comme l'a rappelé le locataire du Palais de la Source, des efforts importants ont été faits ces deux dernières années par l'institution. "Cela correspond à l'ambition que nous portons dans le cadre de ces OB 2020, qui s'inscrivent dans un contexte particulier, avec la recentralisation prochaine du RSA".Cyrille Melchior a tenu à saluer l'unité de l'assemblée autour de cette recentralisation. "Le résultat final montre que la méthode a été la bonne, je vous remercie tous d'avoir fait preuve de responsabilité, c'est une victoire collective de l'assemblée départementale". Le président Melchior a également une pensée pour les précédentes majorités "qui n'ont pas démérité" en ne cessant d'alerter sur le risque budgétaire que faisait peser cette non-compensation du RSA, à la charge du Département depuis 2004 et qui grévait près de 47% de son budget.Outre l'aspect "historique" de cette recentralisation du RSA, cette dernière constitue également pour les élus un moment charnière pour la collectivité. Comme l'explique Cyrille Melchior, si les derniers arbitrages du Projet de loi de finances n'ont pas encore été rendus, le Département se félicite néanmoins "d'avoir obtenu des conditions financières très intéressantes". "Elles nous permettront de dégager des marges de manœuvres nouvelles en matière de mise en oeuvre des politiques de solidarité du Département, de solidarité sociale, de solidarité économique, de solidarité territoriale et de solidarité écologique", insiste-t-il.▶️ La recentralisation du RSA attendue au 1er janvier 2020 Son troisième vice-président en charge des finances, Daniel Gonthier, abonde en son sens. "Cette avancée est majeure car obtenue après des négociations de longue haleine avec les services de l'Etat". Cette recentralisation, qui se traduira par des mesures budgétaires renouvelées, mettra un terme à la hausse subie du RSA chaque année par le Département. Pour rappel, le reste à charge cumulé du RSA dépassera le milliard d'euros au 31 décembre 2019."2020 marque donc la fin d'une grande injustice contre laquelle nous avons tous lutté ici, qu'importe notre couleur politique. Elle amènera une visibilité pour mieux préparer l'avenir", argue le Monsieur finances de la collectivité départementale.Cette séance plénière a également été l'occasion pour Cyrille Melchior de faire un mini-bilan des actions entreprises sous sa mandature ces deux dernières années. À commencer par le Pacte de solidarité territoriale, ce dispositif doté d'un budget total de 90 millions d'euros réparti entre les 24 communes de l'île . "Une réussite" pour le président Melchior et qui a vocation "à s'inscrire dans la durée."