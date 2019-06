▶️ Le Louvre s'exposera dans les musées réunionnais en 2020

Le 07/06/2019 | Par B.A | Lu 368

La région et le musée du Louvre ont signé une convention de partenariat cet après-midi à Stella Matutina. Le directeur du Louvre annonçait des expositions d'oeuvres de la collection du Louvre dans cinq musées de La Réunion.

C'est une première à La Réunion, des oeuvres du Louvre feront le voyage vers l'île en 2020, elles seront exposées du 15 mai au 15 Septembre dans cinq musées réunionnais: Stella Matutina, le MADOI, le musée Léon Dierx, le museum d'histoire naturelle, et le musée de Villèle.



236 oeuvres seront ainsi réparties dans les 5 musées de l'île, des oeuvres qui n'ont jamais été présentées au public, car, explique Jean-Luc Martinez, directeur du Louvre, si 35 000 oeuvres sont exposées au palais du Louvre, 650 000 oeuvres sont précieusement conservées dans les réserves du plus grand musée du monde. Les oeuvres présentées à La Réunion n'ont donc jamais été vues par le grand public, et sont issues du département des arts graphiques, que dirige Xavier Salmon.



Xavier Salmon est aussi commissaire des expositions à venir dans l'Océan Indien. Le Louvre a collaboré avec les conservateurs des musées réunionnais afin de choisir des oeuvres conservées ici à mettre en résonance avec les dessins et gravures en provenance de Paris. L'exposition à Stella Matutina sera consacrée aux représentations du monde du travail au du 16ème au 18ème siècle, soit la période esclavagiste. Ainsi seront mis en parallèle des oeuvres consacrées au travail des champs en France et à La Réunion.



L'exposition au MADOI sera elle consacrée à la représentation des cadres de vie dans la France du 18ème siècle, qui montrera l'influence des arts décoratifs coloniaux chez la noblesse et la bourgeoisie françaises, à la recherche de confort et de luxe. Xavier Salmon, pour illustrer cette influence née du commerce triangulaire, évoque les boucles d'oreilles "créoles" arborées par Marie-Antoinette.



Le coût de l'opération n'est pas encore connu, mais le directeur du Louvre est satisfait d'apporter les oeuvres du Louvre au public réunionnais, car, dit-il, "Le Louvre, à sa création, avait pour vocation de rendre l'art aux Français, ainsi notre métier de conservateurs est-il d'aller rencontrer les publics là où ils sont."