▶️ Le Piton de la Fournaise en éruption pour la 5ème fois de l'année

Le 25/10/2019 | Par Zinfos974 | Lu 2717

Le Piton de la Fournaise reprend du service pour la 5ème fois cette année. Le volcan était déjà entré en éruption en février, juin et juillet 2019. La confirmation est venue de l'OVPF ce vendredi.



Une nouvelle crise sismique a démarré ce vendredi, accompagnée de déformation rapide. Le magma se propageait vers la surface, indiquait l'OVPF ce matin.



Suite à la crise sismique débutée ce jour à 00h15 heure locale, le trémor volcanique, synonyme d’arrivée du magma à proximité de la surface, est enregistré depuis 14h40 heure locale.



D’après les renseignements fournis par l’observatoire volcanologique, la ou les fissure(s) éruptives seraient ouvertes dans le secteur des Grandes pentes.



Dans ce cadre, le Préfet a décidé la mise en œuvre de la phase d’alerte 2-2 "éruption en cours dans l’enclos" du dispositif spécifique ORSEC* volcan ce vendredi 25 octobre à 15h.



L’accès du public à l’enclos Fouqué, depuis le sentier du Pas de Bellecombe ou depuis tout autre sentier, ainsi que le poser d’aéronefs dans la zone du volcan, sont interdits jusqu’à nouvel avis.



Une reconnaissance sera effectuée et des mesures complémentaires prises dès que l’éruption sera stabilisée.



La quatrième et dernière éruption avait débuté le 11 août et s’était arrêtée le jeudi 15 août à environ 04h20 du matin.