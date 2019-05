▶️ Le Sidelec et le Département main dans la main pour la maîtrise énergétique

Le 21/05/2019 | Par NP | Lu 270

Le Département s'engage dans sa maîtrise énergétique. Cyrille Melchior, président de la collectivité, a signé ce mardi avec son homologue du Sidelec (Syndicat intercommunal d'électricité de La Réunion) Maurice Gironcel une convention partenariale d'une durée de trois ans pour la mise en oeuvre de plusieurs projets de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables, aussi bien sur son propre patrimoine que sur le territoire.



Cette signature comporte deux grands axes d'intervention, "répondant à des objectifs communs de développement durable, de promotion des énergies renouvelables et de diminution des consommations énergétiques", indiquent les deux parties.



La première concerne la maîtrise des consommations énergétiques et notamment l'éclairage public. Propriétaire de plus de 1 500 bâtiments à travers le territoire, la collectivité départementale, accompagnée par le Sidelec, se donne ainsi pour objectif de réduire sa facture énergétique de 20 à 25%. "Nous allons travailler ensemble sur plusieurs actions allant aussi bien de la rénovation de l'éclairage public, de l'enrichissement du parc automobile ou encore la valorisation de l'énergie hydraulique. Nous sommes sur la bonne voie au Département puisque nous avons constaté une baisse de nos frais de fonctionnement", se félicite Cyrille Melchior.



La partie sensibilisation n'est pas oubliée puisque le conseil départemental participera de nouveau cette année à hauteur de 3 000 euros à la marche pour le climat et la biodiversité, un évènement organisé depuis 2018 par le Sidelec. Le Département s'engage également à contribuer "techniquement ou financièrement" à d'autres évènements d'ampleur départementale. "Il y a des rendez-vous que La Réunion ne peut pas rater et le climat est un élément essentiel de notre vie et de notre avenir", tient à rappeler le patron du Palais de la Source.



Deuxième grand axe de cette convention: le renforcement de l'utilisation des énergies propres et renouvelables. Le Sidelec s'engage ainsi à poursuivre l'opération d'électrification à Mafate en partenariat avec EDF tandis que le Département maintiendra et "amplifiera" sa contribution financière au projet, par le traitement des futures demandes de cofinancement.



Pour rappel, le Sidelec a été missionnée depuis 2012 pour renouveler les installations photovoltaïques des habitants du cirque. Plus de 20 millions d'euros ont déjà été investis permettant le raccordement de 300 foyers. La collectivité départementale s'est d'ores et déjà positionnée en co-financement du CAS-FACE (Fond d’aide aux Collectivités pour l’Electrification) à hauteur de 1,6 million d'euros couvrant l'ensemble des foyers mafatais raccordés côté La Possession, et une partie des foyers du cirque raccordés côté Saint-Paul (l'autre partie devant faire l'objet d'une décision à la réception de la demande de financement). Par ailleurs, le Département, toujours épaulé par le Sidelec dans ses expérimentations et la mise en oeuvre de ses actions, poursuivra sa politique d'achats de véhicules électriques et hybrides, afin de réduire l'impact de sa flotte sur les émissions de gaz à effet de serre. Une expérimentation sera menée par l'institution sur la création de stations de prêts de véhicules autonomes en énergie alimentés par le photovoltaïque.



Autre point important de cette convention, la valorisation énergétique hydraulique. Le Sidelec continuera d'alimenter en énergie les nouveaux ouvrages hydrauliques départementaux et repèrera les nouvelles opportunités et projets de production d'énergie renouvelable à partir de ces installations. Dans le même temps, le Département associera le syndicat intercommunal à la mise en oeuvre de ses projets de maîtrise et de production d'énergie renouvelable.