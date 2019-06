▶️ Le combat continue en hommage "à toutes les guerrières décédées"

Le 30/06/2019 | Par RL | Lu 356

Ce dimanche 30 Juin à 14h, un rassemblement a eu lieu devant le tribunal de Champ-Fleuri en mémoire des 64 femmes tuées depuis le début de l'année en France des suites de violences conjugales.

Il s’agit d’une journée d'hommages dédiée "à toutes les guerrières décédées, à toutes celles qui se battent encore chaque jour et dont on ne fait pas le décompte et qui disent être tombées dans l'escalier, à toutes celles battues dans le silence le plus total de leurs voisins, leurs proches, de ceux qui savent mais qui ne font rien", égrènent les associations comme le CEVIF ou l'UFR qui relayent cette mobilisation nationale à La Réunion.



Ce rassemblement devant le palais de justice est tout sauf un hasard. "A vous les mamans désenfantées, celles qui ont voulu fuir ce climat de violence, et pour qui la justice n'a rien trouvé de mieux à faire que de vous enlever vos enfants, en les plaçant ou en donnant la garde à votre bourreau, nous pensons à vous", clament les associations.



"Coupable de ne pas protéger vos concitoyennes"



Elles ont aussi dans leur collimateur les responsables politiques, considérés comme trop frileux sur le sujet : "A vous le gouvernement, responsable en partie de ces drames, de ces vies perdues, de par votre silence et votre inaction concernant le fléau des violences conjugales ; coupable de ne pas protéger vos concitoyennes au pays des Droits de l'Homme, en 2019, nous allons vous faire entendre notre colère, nous allons vous dire plus jamais ça."



Les associations incluent dans leur combat les victimes indirectes de ces violences intrafamiliales. A la Réunion, 4000 enfants sont maltraités par an (chiffres de la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes), soit en moyenne 10 cas constatés par jour.