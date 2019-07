Chiffres-clés 2018

▶️ Le mix énergétique de l'île stabilisé à 36,5%, avec une énergie mieux produite

Le 03/07/2019 | Par SI | Lu 92

Comme tous les ans, la SPL Horizon (ex Energie Réunion), publie son bulletin énergétique régional. L'an dernier, le mix énergétique de l'île présentait un taux d'énergies renouvelables de 36,5%, "un pourcentage en augmentation de quatre points par rapport à l'année précédente", se félicite le président de la SPL, Alin Guezello.Une augmentation qui s'explique notamment par une hausse de 42% de la production hydraulique (soit 20% dans le mix énergétique 2018), qui compense quelque peu la baisse dans les autres secteurs de l'énergie (photovoltaïque, éolien) notamment sur la bagasse, où près de 400 000 tonnes de cannes ont été broyées en moins l'an dernier en raison d'une campagne sucrière calamiteuse Bien que la centrale thermique fonctionnant au bioéthanol ait été mise en service industriellement qu'en février 2019, celle-ci a produit près de 2,3 GWh sur les cinq derniers mois de 2018. Ce qui fait dire à la SPL dans son bilan que ce nouveau moyen de production pourrait à l'avenir "concourir à l'atteinte de l'autonomie énergétique en 2030".Autre élément marquant de ce bilan, la baisse de la production électrique totale (-0,9%) par rapport à 2017, une première depuis la parution du Bulletin énergétique régional (BER). Une baisse totale de 26,4 GWh, correspondant à titre d'exemple à la consommation électrique de la Petite-Île.Si le mouvement social de fin 2018 a eu un impact sur la consommation électrique, on apprend à travers ce BER que cette baisse est constatée sur l'ensemble de l'année écoulée en comparaison à 2017. En effet, "les actions de maîtrise de la demande en énergie auprès du grand public portent de plus en plus ses fruits", indique la SPL, qu'ils soient faits par les particuliers, les industriels, les entreprises ou encore les collectivités locales.Par ailleurs, des nouveautés sont à relever pour 2018, avec la mise en service d'un nouveau moyen de production (centrale thermique bioéthanol de la société Albioma à Saint-Pierre) et d'un outil de stabilité réseau (mise en service industrielle d'une batterie d'une puissance de 5MW et développant une énergie de 2,5 MWh en décembre 2018) "dont les effets seront visibles en 2019", nous apprend le rapport."On aurait pu peut-être faire mieux, mais c'est quand même bien d'avoir stabilisé ce taux", reprend Alin Guezello. "Les projets qui sont en cours nous permettront dans les deux ou trois années à venir d'atteindre un chiffre raisonnable puisque notre ambition en 2023 serait de tendre vers 70% d'énergies renouvelables dans notre mix énergétique", poursuit-il.