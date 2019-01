▶️ Le peup reyoné invité à rendre hommage aux Gilets Jaunes morts et blessés pour la France

Le 09/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 1227

Après le début du mouvement des Gilets Jaunes le 17 novembre dernier, la Kaz du peup reyoné n'a pas mis longtemps à s'installer devant la Préfecture de Saint-Denis. Elle a pris place quelques jours plus tard, le 24 novembre.



C'est elle qui lance aujourd'hui un appel à tous les gilets jaunes et à tous les citoyens réunionnais qui le souhaitent à venir "rendre hommage aux gilets jaunes morts pour la France". Clarisse Lauret, à l'initiative du mouvement "Aret plim a nou" estime "qu'ils ne sont pas morts pour rien".



Et elle n'a pas peur des mots et déclare "on souhaite rendre hommage aux gilets jaunes qui ont été assassinés. Il y a eu des accidents c'est sûr, mais quand on tire des flashballs en pleine tête ou des grenades dans la foule..."



En tenue jaune et blanc exigée, les citoyens ont rendez-vous à 18 heures ce vendredi 11 janvier devant la Kaz du peup reyoné, autrement dit devant la préfecture. Ils se dirigeront ensuite notamment vers la Croix de Lorraine, symbole de la 5e République. Ils reviendront ensuite à la Kaz pour un pot de l'amitié.

En plus d'un discours qui y sera prononcé, des couplets de la Marseillaise viendront accompagner un lâcher de lanternes. Les gilets jaunes morts en métropole seront nommés et représentés. Clarisse Lauret confie que les Réunionnais vont très certainement être surpris de cet évènement, sans trop nous en dévoiler davantage. Des petites mises en scène seront également réalisées pour conter l'Histoire de La Réunion.