▶️ Le prélèvement à la source a débuté

Le 07/01/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 926

Le Prélèvement à la Source a été mis en place depuis le 1er janvier 2019. Il s'agit d'une modernisation du mode de collecte de l'impôt. Objectif : que le prélèvement soit mieux réparti sur l'année pour ne plus avoir un décalage d'un an.



Le système a été préalablement testé au cours de l'année de 2018, comme nous l'explique le Directeur Régional des Finances Publiques, Gilles Deshayes. "Un certain nombre de contribuables avaient pu voir sur leur bulletin de paie le taux qui serait appliqué à compter du mois de janvier."



Ce taux est calculé en fonction des revenus et de la situation personnelle de chacun. Il a été réalisé sur la base des déclarations d'impôt faites en mai-juin dernier et figure sur l'avis d'imposition 2018.



Si la situation des contribuables a changé en cette nouvelle année, ils peuvent, depuis le 2 janvier 2019, déclarer ce changement. Que ce soit une naissance ou un départ en retraite, le taux sera ainsi réévalué. "Il se peut même que des contribuables deviennent non imposables", souligne Gilles Deshayes.



Des premiers prélèvements ont déjà été réalisés en début de ce mois comme sur les allocations chômage ou encore certaines retraites complémentaires. "Les prélèvements se sont bien déroulés, le système fonctionne de façon satisfaisante, mais la mise en place n'est pas totalement terminée", confie le Directeur Régional.



Le Prélèvement à la source ne concernera évidemment pas les personnes qui n'étaient déjà pas imposables en 2018. Seulement 22% de la population réunionnaise est imposable, contre 42% au niveau national.



Cependant ce nouveau système de prélèvement à la source induit également qu'il n'y aura plus de mensualisations pour l'impôt sur le revenu. Alors pour ces contribuables concernés, c'est un véritable coup dur. Comme nous le confie Sergine, qui était mensualisée : "Ce n'est pas une bonne chose, ça enlève sur le salaire. On s'adapte au changement, mais on va devoir se serrer la ceinture encore plus", confie-t-elle.



Le Prélèvement à la source ne change en rien au fait que chaque citoyen est dans l'obligation de réaliser sa déclaration d'impôts, qu'il soit imposable ou non, rappellent les finances publiques.