▶️ Le premier centre mondial du secteur de la cosmétique lorgne sur le futur éco-technoport de Bois-Rouge

Le 27/02/2019 | Par SI | Lu 49

Bientôt une antenne de la Cosmetic Valley à La Réunion ? Un espoir que semble caresser Jean-Paul Virapoullé… Le maire de Saint-André a rencontré récemment le directeur de la structure basée à Chartres (région Centre) Jean-Luc Anselme, qui s'était dit "très intéressé" par le projet régional d'éco-technoport de Bois-Rouge.



Comme rappelé par JPV, l'économie de la Cosmetic Valley représente plus de 36 milliards d'euros d'exportation de chiffre d'affaires. "Cosmetic Valley est très intéressée par la richesse moléculaire de l'eau que nous souhaitons pomper au large du futur port", indique le premier édile saint-andréen.

Jean-Luc Anselme est attendu début mars dans l'île pour signer une convention entre son entité et le GIP (groupement d'intérêt public) de Bois-Rouge mais aussi avec l'Association pour les plantes aromatiques et médicinales de La Réunion (Apalamedom). "Entre la pharmacopée qui représente un volet extraordinairement puissant de l'économie moderne, la cosmétique et l'eau en bouteille à partir de l'eau profonde, nous tenons là des paramètres et une équation qui vont faire de La Réunion une plateforme de la nouvelle industrie", assure Jean-Paul Virapoullé.