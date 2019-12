▶️ Le prix des letchis explose ! Les bazardiers vous disent tout

Le 31/12/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1049

Difficile de trouver des letchis à moins de 5€ le kg depuis le réveillon de Noël. Et pour cause, il n’en reste plus beaucoup dans les vergers, et les commerçants comme les producteurs doivent compenser les pertes.



"Nous pense que si la pluie i arrêt pas, nous lé baisé !" explique Jean-Baptiste Soundon, une grappe d’énormes letchis rose fuchsia dans la main. Si ses fruits sont plus qu’appétissants, ils arrivent à Saint-Denis encore mouillés par la pluie qui s’abat dans le sud.