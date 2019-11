▶️ Le rougail saucisses d'un foodtruck violemment critiqué par un Réunionnais

3. ah,ah,ah! le 03/11/2019 09:43



s'il n'aime pas , rien ne l'oblige à manger la bouffe de ce camion bar (car un food truck , c'est juste le nom "branché start up nation" de nos camions bars) Il peut toujours se faire à bouffer comme un grand chez lui, au lieu de faire chier les gens qui bossent!

...A remarquer d'ailleurs que les anglicismes fleurissent au bout des lèvres de gens appartenant à d'un des peuples qui baragouinent le plus mal l'anglais.

Il a dû oublier que sur certains de nos fronts de mer locaux , certains de ces camions bars servent quand même un peu de la merde...

Mais j'oubliais que maintenant , on dit rondavelles , mot choisi par des élus qui sont allés en Afrique du Sud aux frais de la princesse il y a quelques années et qui ont décidé d'utiliser ce mot pour désigner les cabanes de front de mer ...au passage , notons qu'une rondavelle , c'est rond...ce qui est loin d'être le cas chez nous pour tous les édicules affublés de ce nom!