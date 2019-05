▶️ Le squat de tous les excès rue Monthyon : alcool, bagarres et même sexe sur le balcon...

Le 07/05/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 9308

Entre la musique à fond, les cris, les jets de bouteilles, et même des relations sexuelles sur le balcon, les voisins des squatteurs n’en peuvent plus.

Depuis un peu plus d’un an, une demi-douzaine d’hommes et de femmes squattent régulièrement ce petit studio de la rue Monthyon à Saint-Denis.

Les compagnons de beuverie s’en donnent à coeur joie, sans aucune considération pour la tranquillité des riverains.

"La dernière fois que je suis monté, il y avait même du sang dans l’escalier, en plus des éternelles bouteilles d’alcool vides qui trainent là. Ils ont tabassé une des femmes je crois. Ils se battent souvent là-dedans", explique le voisin d’en face.



Ce dernier s’aventure quelques fois à l’intérieur de l’immeuble pour apporter à manger à l’unique voisin de palier des squatteurs : un homme en fauteuil roulant, qui ne peut pas descendre les escaliers pour s’acheter ne serait-ce qu’une barquette.



Depuis plus d’un an, c’est tout le pâté de maisons qui subit les nuisances causées par ces squatteurs. Bien que le studio situé au premier étage d’un immeuble de la rue Monthyon semble avoir un locataire attitré, une demi-douzaine de personnes supplémentaires y logent régulièrement. Ils sont si nombreux que certains dorment carrément sur la terrasse.



"On les a déjà vus danser tout nu sur leur balcon, certains y ont même eu des rapports sexuels. Ils sont constamment alcoolisés, on ne sait plus quoi faire", nous explique un autre voisin.