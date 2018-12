▶️ Les 7 Sri-Lankais du Roshan devant le juge des libertés

Le 31/12/2018 | Par S.H-C.M

Après que leur demande d'asile politique a été refusée vendredi dernier, les 7 Sri-Lankais arrivés sur notre île mercredi 26 décembre à bord du Roshan, passent ce lundi devant le juge des libertés et de la détention. Ils étaient, depuis, placés en zone d'attente dans les locaux de la police aux frontières. Le juge devra déterminer s'ils peuvent être remis en liberté en attendant l'évolution de leur situation, ou si leur maintien en zone d'attente est prolongé.



Car les réfugiés, par le biais de leurs avocates, ont formulé un recours concernant leur demande d'asile devant le tribunal administratif ce lundi matin et sont en attente de la décision. En attendant, l'argument principal de leur défense en faveur de leur libération : le non-respect du principe constitutionnel de confidentialité.



Selon Me Linda Virapoullé-Tolsy, les 7 Sri-Lankais ont été auditionnés par leur ambassade, sans leurs avocats et sans en être informés à l'avance : "À partir du moment où ces personnes ont fui leur pays d'origine parce qu'elles ont été persécutées, il est tout à fait anormal et contradictoire de les faire auditionner par leur ambassade. D'autant qu'elles n'ont pas du tout compris qu'elles allaient être orientées vers un bureau prévu à cet effet, pour un entretien par Skype."



La décision du juge des libertés et de la détention devrait être rendue en fin de journée. Celle du tribunal administratif, mercredi, au plus tard.