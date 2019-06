▶️ Les 96 tirés au sort ont pris place au Conseil Consultatif Citoyen

Le 18/06/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 223

Sur les 1300 inscrits, 98 volontaires ont été tirés au sort le 25 mai dernier. Ce mardi 18 juin, ces citoyens, accompagnés du Président de Région et des élus en charge du dossier, se sont réunis afin de concrétiser l'installation officielle du Conseil Consultatif Citoyen (CCC).



Parmi ces 98, on compte 48 titulaires et 48 suppléants, 2 représentants par commune, en veillant bien à respecter à chaque fois qu'il y ait une femme, un homme, une personne de moins de 35 ans et une personne de plus de 35 ans. Ils auront donc entière légitimité à s'exprimer, à agir, à faire des propositions. Ils pourront faire appel à des experts ou encore s'appuyer sur un secrétariat.



Le chemin n'a pas été simple, après plus de six mois de travail, le CCC prend enfin forme. La Région espère donc que ce conseil soit un véritable levier pour aller plus loin. "Nous avons besoin encore plus qu'avant d'une démarche citoyenne", déclare Juliana M'Doihoma, conseillère régionale.



"C'est une instance supplémentaire qui va venir enrichir le débat démocratique et permettre plus de transparence dans les actions que nous portons", ajoute Didier Robert, Président de Région Réunion. Il indique qu'il attend de ces citoyens qu'ils se prononcent sur des sujets, tels que l'octroi de mer, le coût du fret ou encore la NRL et qu'aucun sujet ne soit tabou.



"Je ne sais pas si c'est à nous de définir les sujets primordiaux, je pense que c'est à la Région à nous demander notre avis sur les sujets que eux sont en train de travailler. Moi j'imagine ma fonction comme... consultative. C'est la Région qui a des budgets et des prévisions de plans et c'est à elle de nous demander ce que nous on en pense", estime Gérard Masclet, titulaire de Saint-Joseph.

Après une prise de parole de Juliana M'Doihoma et de Didier Robert, un tour de table a eu lieu afin que chaque titulaire puisse se présenter et exprimer ses motivations à faire partie du CCC. Parmi eux on retrouve aussi bien des étudiants, des fonctionnaires, des retraités, des artisans, des enseignants ou encore des personnes en recherche d'emploi.



De manière générale, ces citoyens souhaitent "faire progresser La Réunion" et "apporter leur contribution" sur des thèmes variés comme l'écologie, l'environnement, les transports, la santé, l'emploi, et bien d'autres encore. Alors que certains confient s'être dit "pourquoi pas?", d'autres déclarent vouloir au contraire "secouer le cocotier là-haut pour faire comprendre ce qu'il se passe en bas et être fort de propositions".



Une fois le tour de table terminé, les questionnements vont bon train. Une des premières remarques était celle de la titulaire de Petite-Île qui a fait 2h30 de route pour venir et demande ainsi à ce que les réunions soient réparties sur l'île pour faciliter la vie de chacun. Des enseignants, ayant eu du mal à se libérer, demandent à ce que la Région les convoque formellement afin que leurs employeurs aient un justificatif. D'autres citoyens se demandent par exemple "comment va être validée une décision, à main levée, sous bulletin?" ou encore "qui seront ces experts et comment vont-ils être choisis, avec quel budget?"



Bien que Didier Robert se déclare satisfait de ces premiers échanges qui ont été selon lui très riches, certains citoyens se demandent tout simplement ce qu'ils vont pouvoir faire. C'est notamment le cas d'Angélique Folio, Suppléante de La Possession, qui ne veut pas que "ça reste que focus sur la Région, aujourd'hui on a d'autres problèmes qui dépassent les compétences de la Région".



Une première réunion préparatoire devrait avoir lieu le 2 juillet prochain, sous réserve de confirmation. Avant cela, Didier Robert a accepté la demande d'une des titulaires qui avaient souhaité participer à l'Assemblée Plénière de ce vendredi. Cependant, seules 24 personnes, représentant les 24 communes, pourront y assister, à cause de l'espace restreint.



Didier Robert confie qu'il souhaiterait "pouvoir parvenir avant les orientations budgétaires de 2020 à ce qu'il y ait eu un certain nombre de décisions prises au niveau du CCC". Des orientations qui seront bien évidemment prises en compte pour bâtir le budget 2020.