▶️ Les Avirons: La houle se donne toujours en spectacle

Le 25/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 364

La météo est capricieuse, entre soleil, nuages et légères précipitations. Côté mer, la houle reprend ses droits et les vagues prennent de la hauteur.



Les plus hautes peuvent atteindre jusqu'à 8 mètres, principalement sur le littoral Sud-Ouest. En moyenne, elles se trouvent majoritairement entre 3 et 4 mètres de hauteur.



Lors d'une balade dominicale, nous avons pu en observer quelques-unes à la pointe des Avirons, on vous laisse découvrir...