▶️ Les Réunionnais moins endettés que les métropolitains

Les Réunionnais moins endettés que les métropolitains

Le 28/08/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 676

Quatre ménages réunionnais sur dix sont endettés, et pourtant, ils sont moins nombreux qu'en métropole. Les chiffres sont issus du troisième et dernier volet de l'enquête patrimoine réalisée en 2015, croisés entre les données de l'INSEE et de l'IEDOM. Objectif : comparer les données bancaires avec celles des ménages et ainsi obtenir une vision plus globale. A La Réunion, 38% des ménages ont un crédit, contre 45% en France métropolitaine.



Les Réunionnais plus adeptes au crédit à la consommation



On explique cette différence par un manque de revenus suffisant chez les familles réunionnaises. C'est pourquoi, l'endettement pour un bien immobilier est moindre qu'en métropole (20% contre 29%).



Ce qui n'est pas le cas pour le crédit à la consommation, et plus particulièrement à l'achat d'une voiture. On remarque même, qu'à revenus équivalents, les Réunionnais ont davantage recourt à un crédit à la consommation, avec des endettements plus élevés que les métropolitains.



Mais ce phénomène est notamment dû aux prix élevés des véhicules sur l'île. Leur coût étant plus cher, le crédit va donc l'être tout autant.



Quatre fois plus de ménages pauvres ont recours à un crédit



Alors que leur revenu est inférieur à 1000 euros par mois, 7% de ces ménages pauvres ont recours à un crédit à la consommation. Ces ménages sont quatre fois plus présents à La Réunion qu'en métropole. En effet, à noter qu'à La Réunion, 40% des ménages sont en-dessous du seuil de pauvreté.



Ce qui engendre une situation risquée pour 35000 familles réunionnaises. 30% des ménages endettés consacrent plus d'un tiers de leurs revenus mensuels au remboursement de leur crédit. Or il est connu que pour être dans une situation correcte financièrement, il ne faut pas dépasser ces 30% du budget mensuel.



Malgré cela, le nombre de dossiers de surendettement déposés en commission reste plus faible qu'en métropole, si on le ramène au nombre d'habitants. A noter que cet éventuel surendettement n'est pas forcément lié à la situation financière des ménages, mais plus généralement à un aléa de la vie, comme un divorce ou un décès. Il peut donc concerner toutes les tranches de revenus.



Pas de discrimination des banques envers les Réunionnais



Que ce soit à La Réunion ou en métropole, 3% des ménages déclarent avoir vu leur demande de crédit refusée par leur banque. Les Réunionnais sont cependant plus nombreux (15% contre 9%) à s'autocensurer. Ils renoncent donc de leur plein gré à demander un prêt à la banque, par crainte de se le voir refuser.



Après une baisse en 2015, l'endettement des ménages semble repartir à la hausse. Ce recours plus important aux crédits à la consommation s'explique notamment par des taux d'intérêt historiquement bas.