▶️ Les aviateurs de La Réunion se retrouvent pour renforcer leur identité

Le 25/06/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 242

La "journée de l’aviateur" aura lieu ce mercredi à Saint-Denis. Elle permet de rassembler et créer du lien entre les unités des Fazsoi, dont 60% sont basés sur le détachement Air à Gillot et 40% dans les autres unités, comme nous l'indique le lieutenant-colonel Sébastien Rivas, commandant de la composante Air des Fazsoi.

En juin 2013, l’armée de l’Air décidait de fêter la naissance de l’armée de l’Air et de réaffirmer ses valeurs. Aussi, chaque année depuis 7 ans, le mercredi précédant le 2 juillet (jour de la naissance de l’AA) est consacrée à tous les aviateurs qui célèbrent cette journée, soulignant et renforçant ainsi leur identité en partageant ces valeurs communes.



Cette année, le DA 181 "caz de l’aviateur" de La Réunion, organise ce 26 juin un Run & Bike et une marche depuis le Barachois jusqu’au DA de Gillot, au profit des aviateurs des FAZSOI et du personnel.



Le départ sera donné à 07h30. Après une collation et le reconditionnement de chacun, suivra une cérémonie (début 10h30) au cours de laquelle sera remise une médaille de l’ordre national du mérite et sera lue une lettre de félicitations.