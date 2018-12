▶️ Les avocats des migrants sont scandalisés: Leurs droits ont été bafoués

Il y en a marre de ces avocats soit disant scandalisés on les a secourus en mer , on les a nourris logés on leur paye des avocats aux frais de qui des contribuables et ces messieurs nous la joue vierge effarouchée ils n avaient qu ´ à naviguer jusque Maurice l accueil et les allocations qui vont avec aurait certainement été meilleur ...

5. Batofou974 le 17/12/2018 18:48



Ils savaient très bien OU venir ! et POURQUOI surtout ! Ces avocats se croient peut être que tous les droits leurs sont PERMIS malgré leur robe noire. Ils étaient déja dans leurs bateaux que ces migrants avaient des droits ! INCROYABLE ! On les assiste, on les met dans des hotels, on leur trouve des avocats car le DROIT FRANCAIS est valable aussi pour eux...et bien sur ces avocats font des mains et des pieds pour gagner leur croute quitte à "défendre" une situation un peu sinueuse. On aurait du les intercepter eu large et les faire rebrousser chemin. Ici c'est pas Silicon Valley, on a pas de pétrodollars, mais du RSA à la pelle..alors faut peut être pas en rajouter, car ca coute CHER à l'état je pense, toute cette démarche et la suite aussi....On est en train de s'emmerder avec le problème des autres; alors que ICI, des gens dorment encore dans la rue, y en a qui n'ont plus droit à rien sinon de mendier...Bref, je me demande quel intérêt ..J'ai lu que beaucoup disent que nos ancêtres ont migré ici à la Réunion ; mais eux il se sont troué le cul pour construire une société, ils sont pas arrivés ici et dormi dans des hotels, ils ont TRAVAILLE, sué, etc...La charité une fois ça va, mais faut peut être voir les choses en face. Alors à ce moment s'il y a tous les jours un bateau de Srilankais qui débarquent eh bien les avocats ont du pain sur la planche et nous du soucis à se faire....Faut arrêter cette connerie pendant que c'est encore temps !!!