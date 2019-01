▶️ Les deux Rafale et leur nouveau ravitailleur survolent La Réunion

Très belle machine modifiable en ravitailleur ou transport de troupe ou de fret.... Le 330 n'a rien à prouver, meilleur avion dans sa catégorie. Fin des vieux Boeing gloutons et brillants.

2. Oeildulynx le 15/01/2019 10:14



Hallucinant comme les images sont bien pourries. Par pitié , investissez dans un pied et arrêtez les zooms ainsi que le balayage. Comment on peut oser publier un tel niveau de médiocrité d’image et de son...