▶️ Les deux gardés à vue sont des agents municipaux et ils reconnaissent la fraude électorale à St-Pierre

Commentaires (18)

1. GIRONDIN le 04/10/2019 17:01

...............….Sur l'ampleur de la fraude, la procureure a estimé à "entre 19 et 38 bulletins (qui ont été) substituées dans l’urne, plus l’ajout de 2 bulletins, sans concordance avec la liste d’émargement. Il y a donc eu des différences constatées avec les signatures." …………..





Prisca Bigot - Ludovic Grondin en conclu: .........…".........jette un doute sur la réelle ampleur des votes en faveur de la liste les Républicains dont le patron local est Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre. …..""..



Avez-vous des infos que la """nouvelle procureure de Saint-Pierre, Caroline Calbo, et le commissaire Vincent Dariet, chef de la sûreté départementale """, n'ont pas?

2. inacceptable! le 04/10/2019 17:02

la justice doit frapper un bon coup .!.c'est inadmissible a notre époque que la démocratie soit ainsi bafouée!!

3. Bertel de Vacoa le 04/10/2019 17:20

Il y en a un qui va se faire hospitaliser et son état de santé ne permettra pas qu'il soit entendu... voire emprisonné !

4. Kaskavel le 04/10/2019 17:28

Excellent !!! ben là le Maire ne pourra pas dire qu'il n'y est pour rien car il est tout simplement leur autorité hiérarchique ...

5. Taloche le 04/10/2019 18:12

Fraudeurs et surtout amateurs . 2 bulletins de trop par rapport à l''emargement. Ils auraient

dû prendre conseil avec leurs aînés des années 60.

6. Zandet le 04/10/2019 18:18

"On est en face d'un règlement de compte....": l'essentiel est LA FRAUDE!!!!!! Aujourd'hui encore, on bourre les urnes comme il y a 50 ans! Elle est belle cette démocratie. ...coloniale.

7. TICOQ le 04/10/2019 18:23

Ces deux agents n'ont pas agi sur un coup de tête, c'est pas une idée qu'ils ont eue en se réveillant le matin. Quid du(des) commanditaire ?

8. MARTIN Philippe le 04/10/2019 18:28

Si assesseur ou délégué dans un bureau de vote, ces personnes sont mandatées par le candidat à l’élection ou parti politique. Seul le président est désigné par le maire es qualité. Le secrétaire l’est par les membres du bureau= responsabilités #

9. eh oui! le 04/10/2019 18:35

Des agents de la mairie !!

ça c'est un scoop! je pensais qu'il s'agissait de surfeurs en colère ou encore de futurs Grands raideurs n'ayant pas été tirés au sort...mais jamais je n'aurais pensé que des agents municipaux s'abaissent à faire ça !

Quant à leur éventuelle condamnation , attendons , peut-être un an ou deux et même si le fait qu'il soient fonctionnaires titulaires devrait en principe aggraver leur cas et les condamnations s'ils sont reconnus coupables , je suis déjà avide de savoir quelle peine ils auront ( on va les gronder, leur taper sur les doigts ...au fait et la protection juridique fonctionnelle , ils n'y ont pas droit? , peut-être va-t-on même oublier de les virer!!!

10. Doudou l original le 04/10/2019 18:41

Un s appelle «Ala» et l autre« Claire»



A la claire Fontaine.😂😂

11. Réserve électorale le 04/10/2019 18:42

Agent titulaire et fraudeur en plus . Voilà à quoi sert l'argent des contribuables à ST PIERRE . Victoire assurée en 2020 . Décidément st Pierre est marquée par la fraude . PCR ET LR même méthode . Fraudeur un jour fraudeur toujours.

12. Pamphlétaire le 04/10/2019 19:04

"Pour Me Frédéric Hoarau, avocat de l'un des deux mis en examen, "on est face à un règlement de compte politique" : ce ne doit ni minimiser les faits ni supprimer la culpabilité des auteurs car ils avaient connaissance des leur présence dans ce bureau de vote.



Le règlement de compte politique : c'est pour que le commanditaire ait plus de poids, d'affinités, d'avantages avec la liste soutenue, n'est-ce-pas? Et à qui profite ce profit par fraude, c'est cela le plus intéressant.



S'il vous plaît....dessine moi un député.

13. Arsene le 04/10/2019 19:37

question: qui a filmé et pourquoi ?

14. Sisi le 04/10/2019 20:17

Faut avoir deux petits pois dans la tête pour faire cela.