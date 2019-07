▶️ Les données et études de l'AGORAH disponibles en open data

Le 03/07/2019 | Par NP | Lu 258

Les données et études de l'AGORAH rendues accessibles plus facilement grâce à l'open data. L'agence d'urbanisme a doté sa plateforme partenariale PEIGEO (Plateforme d'échanges de l’information géographique à La Réunion) d'un nouvel onglet, qui regroupe sous forme de tableaux de bord thématiques toutes ses données classées commune par commune. Le tout en données ouvertes, c'est-à-dire en les rendant totalement publiques.L'AGORAH (Agence pour l'observation de La Réunion, l'Aménagement et l'Habitat) est une agence d’urbanisme structurée pour étudier et anticiper les impacts des évolutions démographiques de l'ensemble du territoire. Ainsi, elle recense toutes les données en lien avec l’aménagement et produit des études stratégiques et prospectives sur l’urbain, l’habitat, l’environnement.La structure a récemment ajouté à sa plateforme peigeo.re un tableau de bord numérique thématique regroupant 11 blocs traitant de différents sujets d'aménagement, comme la superficie des zones d'activités, le tissu économique local ou encore les équipements. Le but: donner un accès à une information territorialisée en temps réel aux producteurs publics ou privés de données, mais aussi à tout citoyen, association ou entreprise, curieux de découvrir et d’utiliser les données et permettre les réutilisations qui en découlent.Ce mouvement d'open data est un axe stratégique pour l'AGORAH, qui après une phase où l'agence a dû changer ses méthodes de travail et de diffusion, est enfin prête à communiquer toutes ses données sur internet. Outre les tableaux de bord interactifs, l'annuaire des acteurs de la géomatique à La Réunion ainsi que le visualiseur sur les zones d'activités de l'AGORAH sont également disponibles en open data.

Benoît Pribat, co-directeur de l'AGORAH, responsable du Pôle Ressources & Valorisation: "on avait besoin de communiquer sur nos travaux et les rendre plus facilement accessibles au public. L'idée derrière tout ça c'est qu'on se dirige de plus en plus vers l'ouverture de nos données et de nos travaux via l'open data. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et traduit maintenant dans différents textes de loi, dont la Loi pour une République numérique , qui oblige l'ensemble des collectivités, des pouvoirs publics et de tous ceux qui produisent des données avec des fonds publics de les mettre à disposition du public".L'enjeu pour l'AGORAH est que les données produites et diffusées par ses équipes gagnent en impact sur les politiques publiques qui vont être menées dans les prochaines années. "C'est bien de produire de la donnée et d'observer le territoire, mais il faut que celle-ci ensuite soit utilisée dans les projets de territoire qui sont menés par les uns et les autres. On souhaite vraiment avoir plus d'impact dans les prises de décision qui sont faites", précise Benoît Pribat.