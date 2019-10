▶️ Les joëlettes en route pour le Grand Raid des Handicapables

Le 18/10/2019 | Par N.P | Lu 114

Les joëlettes aussi ont pris le départ ! À 21H30, juste avant que les fous de la Diagonale ne soit lâchés, 11 personnes à mobilité réduite se sont lancées dans l'aventure du Grand Raid des Handicapables.



Une belle aventure parrainée par David Hauss et rendue possible grâce à 31 porteurs et aux bénévoles de l’association Réunion Aventures Joëlettes.