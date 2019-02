▶️ Les pêcheurs qui ont bloqué le "bateau malgache" devant la justice

Le 19/02/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 1719

Ils sont poursuivis pour entrave à la liberté de travailler : depuis vendredi ces pêcheurs locaux empêchent un bateau malgache de débarquer sa cargaison de poissons. Le Groupe Réunimer qui a saisi le juge des référés, se trouvait devant le tribunal correctionnel ce mardi, afin de demander à Bertrand Baillif, président du Comité régional des pêches, et un ancien salarié du groupe, Yannis Latchimy.



Selon ces pêcheurs, aucun contrôle des douanes ou des services vétérinaires n'a été réalisé sur cette cargaison; une injustice à leurs yeux. La débarque du navire devrait se faire au port est, où se trouvent les service de douane. En bloquant le poisson, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale et l'absence totale de traçabilité du poisson. La valeur du poisson perdu: 15.000 euros.



Face au juge, la société Reunimer demande donc un déblocage et 5000 euros de réparation par jour de retard de livraison de sa cargaison, alors que Yannis Latchimy, soutenu notamment par le collectif de gilets jaunes "Tous unis pour La Réunion", assure pour sa part ne pas avoir bloqué le déchargement. Il n'aurait s'agit que d'un acte symbolique. Le tribunal rendra sa décision ce mercredi.



Au tribunal, Soe Hitchon