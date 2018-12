▶️ Les premiers passagers du bateau de migrants foulent le sol de La Réunion

1. LBB le 26/12/2018 18:19



C'est tout de même stupéfiant que l'on en soit arrivé là ! J'espère que Le Préfet est en contact avec le Ministre de l'Intérieur et la Ministre des outre-mers pour régler cette situation au plus vite et mettre un terme à toutes les autres tentatives organisées...

Après leur avoir prodigué les soins nécessaires faut les renvoyer chez eux très rapidement et ne pas laisser pourrir ces situations qui risquent maintenant de se renouveler.

Pourquoi ces bateaux n'accostent pas à Maurice ?