▶️ Les rats de retour à Pierrefonds: "Ils pourraient revenir par centaines"

Le 28/09/2019 | Par Zinfos974 | Lu 1674

Elle pensait en être débarrassée mais ils sont de retour. Depuis une quinzaine de jours, cette habitante de Pierrefonds voit débarquer à nouveau les rats chez elle. Un an auparavant à un mois près, elle ne dormait plus, obligée de chasser la vingtaine de rats qui envahissait sa cour chaque nuit. A la publication de l’article, les rongeurs s'étaient fait beaucoup plus rares, une campagne de dératisation avait dû être menée, suppose-t-elle.A proximité de son habitation se trouve en effet l’ancienne usine de Pierrefonds laissée à l’abandon où régulièrement des déchets s’amoncellent en dépôts sauvages.La scène a été filmée au même endroit qu’il y a un an. Aujourd’hui, les rats capturés sont certes moins nombreux mais déjà en une nuit, cinq à six rongeurs ont été pris au piège.Dotés d’une capacité de reproduction importante, vecteurs de maladie dont la leptospirose, les rats pourraient revenir par centaine comme l'année dernière, craint cette Saint-Pierroise.