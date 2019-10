▶️ Les transporteurs bloquent l'entrée de la GTOI SBTPC VINCI

Le 16/10/2019

"Si on ne travaille pas, ils ne travailleront pas non plus !" lance Joël Mongin, président de FTOI et l'un des représentants des transporteurs du BTP. Une centaine de camions est positionnée devant la halle des manifestations mais aucun blocage de route n'est prévu aujourd'hui.

Les transporteurs montent en régime pour interpeller la Région et le groupement de la NRL. Ils sont positionnés depuis ce mercredi matin devant la Halle des manifestations du Port qui porte décidément bien son nom. Les automobilistes peuvent être rassurés pour cette fois-ci, seul le blocage de l'entrée des sites des entreprises du groupement NRL, dont la GTOI au Port, et de l'entrée Port Est du chantier partie "Digue" est prévu aujourd'hui.



Alors qu’une réunion était prévue ce mardi voire ce mercredi avec tous les décideurs, le groupement de la NRL tarderait à répondre aux invitation de la collectivité régionale, selon ce qu'ils obtiennent comme bribes d'infos à cette heure.



"On a toujours pas de date. On passe pour les dindons de la farce !", affirme Gaël Rivière, représentant la FNTR. "Tout le monde croyait qu’on était satisfait (suite à la rencontre avec le président de Région lundi, ndlr). Personnellement je ne suis pas satisfait, on est la balle de ping pong. Une fois la Région nous dit : 'il faut aller voir le groupement, et le groupement nous dit qu’il faut aller voir la Région. On veut la vérité !", exprime Joël Mongin.



"Il reste 2,6 km, je pense qu’on peut finir cette route avec les andains. Il faut qu’on soit sérieux : il faut que la Région et le groupement s’entendent ! En tout cas cette route ne va pas s’arrêter au mois de mars 2020 car si on ne travaille pas, ils ne travailleront pas non plus !", menace-t-il de passer à une action de plus grande ampleur.



A 8H45, les camions commencent à quitter le parking de la Halle pour se diriger vers la Possession et dans la zone industrielle proche du Port Est.

Les camions quittent le parking de la Halle du Port :

A 9H30, les camions arrivent devant l'entrée du chantier de préfabrication du groupement digue (GTOI SBTPC VINCI) au Port :