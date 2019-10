▶️ Les transporteurs reçus par Cyrille Melchior, un ultimatum lancé à la Région, menaces de blocage mercredi

Commentaires (20)

1. eh oui! le 07/10/2019 12:30

Les agriculteurs sont unanimes, l'enlèvement des andains a été une aubaine pour leurs champs.

Attendons juste les prochains vrais cyclones et on verra s'ils sont heureux de voir leurs terres lessivées ...et bien sûr , ils accuseront l'état mais surtout pas le chantier de la NRL ni les transporteurs!

2. polo974 le 07/10/2019 12:43

""" Aujourd'hui il reste environ 30% du chantier digue à réaliser. """



Et après le chantier, de toute façon, ils bloquent ? ? ?

3. Ls le 07/10/2019 12:46

Allez remercier saint leu

4. wai le 07/10/2019 12:49

la soif , le gain , les jeux au casino , le nouveau X6 qui va sortir ,les nouveaux resto qui ouvre a droite à gauche , les "impots" .....faut bien se bouger messieurs .....

5. Hoarau pas malin le 07/10/2019 12:54

Hoarau Didier mene un combat personnel contre le président de region, rappelez-vous de son cirque lors de l'épisode des Gilets Jaunes !! Il est la solde des opposants à la majorité Regionales ne cherchez pas plus loin.

6. JORI le 07/10/2019 12:57

Pour l'ouvrir, est ce qu'il est à jour avec le fisc??.

7. joyeux joyeux le 07/10/2019 13:06

"des points stratégiques de l'île"... c koi ? les routes ?

8. La vérité vraie... le 07/10/2019 13:44

J'espère que Didier Robert ne donnera pas suite à ces revendications. Je propose de mettre en place des carrières devant les portes de M. Hoarau et de M. Caroupaye. Et sinon, mon soutien le plus total et le plus entier à la gendarmerie pour mercredi. Délivrez-nous !

9. Bien sûr le 07/10/2019 13:45

Bien évidemment quand on essaie de jouer le sauveur et qu''on ne sait pas faire on renvoie finalement la responsabilité sur Didier Robert... avec un ultimatum : de tentative de sauveur ratée on passe à persécuteur. Rien pour avancer. ...

10. Santa le 07/10/2019 13:48

Alors pourquoi ne vous afficher vous pas, devant les collectifs touche pas nout roche, c'est bien typique de la Réunion. DIDIER ROBERT aurait du faire tout sur pilonne, tant pis pour l'économie locale

11. Caroupaye pas bouger le 07/10/2019 13:50

Caroupaye tu bouges encore avec l'épée de Damocles qui te pend au dessus du nez ? Deconneur va. Allez plutot demander des comptes aux grosses entreprises qui doivent assurer les matériaux.

12. nono le 07/10/2019 14:37

Toujours pareil , les transporteurs menace de prendre en otage les reunionais sans se soucier du mal qu'ils font au petite entreprises

bande d'imbecile

13. GIRONDIN le 07/10/2019 14:41

Apparemment il n'y a plus de responsable à la région.

14. Hugues Neau le 07/10/2019 15:05

une bonne brochette d'intellos...

15. complements enquêtes. le 07/10/2019 15:20

apparemment ces drôles de personnages comme par hasard..on un "amour fou" pour melchior..! en tant que contribuables il faut a tout prix que la justice s’occupe rapidement de ce scandale concernant cette route du littoral qui est entrain de foutre le bordel dans ce pays!!.

16. A Ki PROFIT LE KRIM le 07/10/2019 15:25

Camp N° 1 : D. ROBERT i peut pas faire avancer le chantier de la NRL

Camp N° 2 Les transporteurs i gagne pas transporte les roches parce que les bloqué.

Un petit arrangement entre la région et les transporteurs pour menacer les élus de facon a ce qque la situation i débloque. Et les 2 camps sont gagnants.

Autre abération : Si 2 gilets jaunesbloquent la route on lesfait dégager a coup de gaz lacrymogène. Mais si les transporteurs bloquent la route çà, c'est normal.

Voilà comment fonctionnent nos politiques.

Les transporteurs et leurs chefs de files sont les marionnettes de Didier ROBERT. Et toutes les rencontres médiatisées sont en fait qu'une grande pièce de théatre intitulée, L'ART DE PRENDRE LES GENS POUR DES CONS

17. Philippe le 07/10/2019 15:26

Si vous bloquez les routes, ben nous serons pour vous bloquer à notre tour, ça va chauffer .