▶️ Les transporteurs refusent de "travailler à perte !"

Le 22/05/2019

Les transporteurs et terrassiers de l’île ont coupé les moteurs. Pas question de reprendre la route sans une discussion avec les différents groupements du BTP.



Deux phénomènes combinés les amènent à débrayer depuis ce mardi. Si la manifestation de ce mécontentement était cloisonné ce lundi qu’à la plateforme de pesée de Saint-Louis, les syndicats de transporteurs en profitent pour généraliser le problème en appelant les donneurs d’ordre comme la SBTPC, GTOI, Vinci, à maintenir un prix à la tonne qui leur permette de ne pas travailler à perte.



Ce prix était tombé à 9€ la tonne lundi dernier à Saint-Louis, déplorent les transporteurs. Après un premier bras de fer avec le groupement qui gère la plateforme de Saint-Louis, ce prix a finalement été révisé à 9,80€, explique Hubert Ponapin du syndicat réunionnais des transporteurs et terrassiers, mobilisé au même titre que l'Unostra, la FNTR et la FTOI.



Le ras-le-bol exprimé à Saint-Louis a permis aux autres secteurs de se mobiliser sur cette question du prix d’achat des roches amenés sur les différents chantiers de l’île, NRL comprise.



Enorme perte de temps sur les plateformes de réception



"On a investi. Pour ce chantier (NRL, ndlr), il fallait acheter des camions adaptés avec des bennes d’enrochement, des bennes de 12 millimètres pour supporter le poids de ces roches qui font 5 ou 6 tonnes, donc on a renouvelé la flotte, on s’est endetté. Avec un prix qui part à la baisse on n’arrive plus à payer nos traites, à payer nos chauffeurs et à payer nos charges", illustre-t-il.



Si la question du prix d’achat à la tonne a été le détonateur, il ne constitue pas l’essentiel des revendications.



"Il y a ce problème mais il y a aussi les moyens mis en place. Un exemple : quarante camions arrivent sur une plateforme et il n’y a qu’une seule pelle pour décharger. Donc dix minutes par camion, imaginez-vous combien ça fait pour quarante camions", explique le président de la SRTT.



Les transporteurs, dont la force de frappe impressionne avec cet alignement d’une soixantaine de camions devant la Halle des manifestations du Port, n’envisagent pas de blocage de routes pour l’instant. Hubert Ponapin attend de la préfecture et de la Région qu’elles interviennent dans la discussion et pour ne pas laisser ce mouvement s’envenimer », conclut le représentant de la SRTT.