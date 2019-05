▶️ M. Chamand a emménagé dans un logement décent

La persévérance de Madame Tailame a porté ses fruits: la voisine de Monsieur Chamand, âgé de 56 ans et vivant dans un bidonville , dans la même rue que le maire du Tampon, s'est vu octroyer un logement par la municipalité, mercredi dernier. La déplorable case en tôle qui lui servait de logis a été détruite par les bulldozers dans la foulée. Même heureux sort pour son voisin de palier Monsieur Malet, lui aussi relogé.Carole Tailame a immortalisé le déménagement tant espéré de son malheureux voisin, et nous a fait parvenir des vidéos de la destruction des lieux et du nouvel appartement au coeur du Tampon, nous l'en remercions.