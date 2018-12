▶️ Maloyab exaspéré par les "makot" à la Plaine des Sables

Commentaires (14)

1. néné le 24/12/2018 11:46

maloyab a raison mais il aurait été plus judicieux d'ecrire déposer au lieu de jeter dans les lieux prévu à cet effet ,mais si cela peut faire prendre conscience à 50% des makot one bataille sera gagnée

2. Jacquot le 24/12/2018 11:46

La Réunion, le pays où personne n'en a rien à foutre de rien. Partout tout est dégueulasse.

3. Zarin le 24/12/2018 11:50

Parlons de "certains déchets" :



Les excréments humains sont de plus en plus prometteurs



Un reportage de Nature revient sur les innovations qui se multiplient en Afrique pour transformer les excréments humains en ressource prometteuse. Un double bénéfice puisqu’il permet dans le même temps de régler un problème majeur de salubrité publique en recyclant les matières fécales très nocives lorsqu’elles se déversent dans l’environnement. C’est du moins l’objectif, alors que certaines filières pourraient être bientôt rentables.



https://usbeketrica.com/article/les-excrements-humains-sont-de-plus-en-plus-prometteurs

4. Jean Thevenet le 24/12/2018 11:54

Je travaille à la Roche Merveilleuse et maintenant que les longoses sont retirées de la parcelle, offrant le spectacle d'une forêt presque aussi belle que quand elle était saine, cette forêt traversée par un GR et un sentier botanique est, contre toute attente, pillée et saccagée, avec le rôle de sentier-caca pour le sentier botanique.



Des merdes qui ne se décomposent pas rapidement en plus des pousses cassées par les enfants qui jouent en sortant du chemin, des jeunes branches de bois de fleurs jaune que des touristes cassent pour se faire des bâtons de marche, les touffes de faham vielles de 100 ans (ça ne grandi que d'un cm par an), qu'on a décroché jusqu'à la dernière, des bois de savon qu'on a carrément pillé, arraché ou élagué..



On ne va pas vers un bel avenir si le seul moyen de préserver les lieux est d’interdire l'accès à la nature et d'installer la vidéo-surveillance.

et cela c'est en plus des compagnies d'hélico qui ont saccagé tout simplement la possibilité de découvrir les lieux par beau temps et avec les oiseaux qui chantent et nourrissent leur jeunes poussins: ça va mieux en ce moment, mais c'était grâce aux gilets jaunes qui ont freiné cette forme de tourisme dévastatrice.

5. Joseph le 24/12/2018 12:05

Bravo Maloyab d'avoir ramassé les déchets de ces malokis !



A un moment, il faudrait que les pouvoirs publics soient plus sévères avec ces makotes, tiens, en recherchant empreintes, traces d'ADN, caméras, et les totocher au portefeuille.



Dis pas nous, bande domoune là n'a point l'argent, si zot la gaigne monte là haut, c'est que zot n'a un transport, donc y gaigne plume à zot !



Makote, reste dans ton parc cochon siouplait !

6. Dan''l mur le 24/12/2018 12:05

Ben oui ,mais c''est quoi la solution , la boîte à calottes , la salade de phalanges , des caméras , des prunes ?

7. Nono le 24/12/2018 12:06

Pas toujours d'accord avec son discours, mais là c'est du 100%...

8. titi974 le 24/12/2018 12:26

Il est exaspérant de voir le comportement incivique de ces cochons à l’ heure une grande partie de la population demande plus de droits il serait bien que l’on rappelle aussi que l’on a des

9. titi974 le 24/12/2018 12:29

Il est exaspérant de voir le comportement incivique de ces cochons à l’ heure une grande partie de la population demande plus de droits il serait bien que l’on rappelle aussi que l’on a aussi des devoirs envers notre environnement , il est consternant de voir que ces attitudes grandissent chaque jours un peu plus il suffit de consulter le site band cochons pour s’en rendre compte....

10. Sicsic le 24/12/2018 12:31

C'est pas Maloyab qui a fait une vidéo où il expliquait que les zoreils ne sont pas des réunionnais et que tagger "zoreil dehor" sur un mur c'est pas du racisme? faut-il vraiment lui donner une fenêtre médiatique à cet extremiste ?

11. fano le 24/12/2018 12:34

Boaf, autant parler à un mur.



Le kréol de base veut avoir linge la marque, gros lotos, mange langouste en promotion, faire la fête et bwar, et y exige que l'Etat y donne à zot encore plus larzen bann' minima, sinon y bouche chemin.



Par contre : Éduque zot zenfants et respecte la nature et le vivre ensemble, ça...



Zot va crier parce que zot y fait pitié, ms zot y voit pas que n'a do moune y fait VRAIMENT pitié.



Toute est une question de priorité, donc : autant parler à un mur.

12. Bientôt reparti le 24/12/2018 12:47

Malheureusement c est l' image qui me marquera le plus de la réunion. Trop de décharges déchets et de voitures. Ça ne sent pas bon pour l'avenir.... je

13. Vépi le 24/12/2018 13:20

Band makot. Zot Caze y doit être pareil..Même dan le bassin de la trinité a St Denis o milieu des poissons jonchent des bouteilles plastiques et autres cochonneries. Il faut verbaliser ! Verbaliser! 150 euros l'amende.