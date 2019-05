▶️ Manifestation à l’entrée ouest de St-Denis : Le barrage filtrant levé

Des employés du BTP, travaillant sur le chantier de la NRL, manifestent actuellement au niveau du rond-point de la Caserne Lambert. Un barrage filtrant a été installé tôt ce matin sur cette entrée ouest de Saint-Denis, où des embouteillages ont commencé à se former.



Le barrage a été levé aux alentours de 9H30 alors que les forces de l'ordre sont sur place.



À l'origine de ce mouvement, le syndicat CFDT BTP, qui dénonce l'impact du manque d'approvisionnement d'andains et de roches sur des centaines de salariés travaillant sur la NRL. Selon Johnny Lagarrigue, secrétaire général adjoint CFDT BTP, une cinquantaine de personnes seraient actuellement concernés par une procédure de licenciement.



Les manifestants souhaitent s'entretenir avec le groupement attributaire du chantier, la Région et l'Etat, pour qu'une alternative d'emplois leur soit proposée.



