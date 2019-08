▶️ Marchand de sommeil la nuit, quincailler le jour

Le 29/08/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 5255

Un entrepreneur bien connu de la Ravine des Cabris met en location un véritable taudis, sans électricité, au beau milieu d'un entrepôt de quincaillerie.

C'est un charmant trois pièces, sans électricité ni évacuation d'eau, dans un entrepôt de quincaillerie que loue cet entrepreneur ayant pignon sur rue à la Ravine des Cabris. Marie-Françoise (nom d'emprunt), 56 ans, a eu le malheur de signer un bail de location sans visiter le taudis, elle a tenu deux nuits avant de déguerpir.



Marie Françoise souhaitait se rapprocher de son fils et emménager à la Ravine des Cabris. Seulement, pas facile pour cette dame de 56 ans au RSA et de santé fragile de trouver un bailleur qui accepte son dossier.







Le 27 juin, Marie Françoise signe un bail qui débute au 1er juillet, mais le propriétaire lui fait savoir qu'elle ne pourra jouir des lieux que fin juillet, le temps que les travaux soient terminés. Elle verse 600 euros que le propriétaire lui assure être la caution. Le bail est signé devant l'entrepôt, de nuit, et lorsqu'elle demande à voir l'appartement, le propriétaire lui laisse rapidement entrevoir l'intérieur, plongé dans la pénombre. Dans sa situation précaire, Marie-Françoise n'a d'autre choix que de faire confiance à son propriétaire, et signe un bail d'une durée de 3 ans, pour un loyer mensuel de 600 euros.

Lorsqu'elle voit un panneau "à louer", à la Ravine des Cabris, elle tente sa chance. Bonne surprise, le bailleur accepte son dossier, si toutefois les allocations logement sont directement versées sur son compte. Le logement est encore en travaux, précise le bailleur, mais il sera prêt très vite.



Le 31 juillet, elle prend possession des lieux, avec sa fille, après un mois de loyer payé pour rien, mais en l'espoir que les travaux soient terminés. En guise d'appartement, les deux femmes trouvent une espèce de mezzanine de bric et de broc, faite de fines cloisons, au milieu d'un entrepôt de tôle.

L'électricité leur est fournie par un groupe électrogène situé juste à côté l'entrée dépourvue de porte, bruyant, puant, polluant. Le groupe électrogène est relié à des câbles qui jonchent le sol, et alimentent un réfrigérateur et une pauvre lampe de bureau, que Marie-Françoise accroche au mur pour seul éclairage. En l'absence de tout à l'égout, impossible de brancher une machine à laver, et l'eau de la douche et de l'évier est déversée dans l'arrière cour, par ailleurs véritable dépotoir.

Le propriétaire, quincailler de son métier, se sert en fait de l'entrepôt tous les jours. Ainsi, tôt le matin, il vient récupérer des outils ou matériaux, qu'il rapporte le soir, dans un fracas métallique. Marie-Françoise, désespérée, appelle sa soeur, qui vient la chercher et constate l'état du logement de ses soeur et nièce. Sans attendre, Marie-Françoise ira vivre quelques temps dans sa famille, et prévient le propriétaire qu'elle met fin au bail. Celui-ci, sans vergogne, lui annonce qu'il ne lui remboursera pas la caution, qui finalement était le loyer de juillet, et remet sans attendre un panneau "à louer".



Marie-Françoise, n'ayant pas récupéré sa caution, a pu compter sur la solidarité de sa famille, qui s'est cotisée pour lui payer la caution d'un nouveau logement, qu'elle occupe désormais. Contacté, le propriétaire du taudis ne nous a pas répondu.