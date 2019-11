▶️ Marlène Schiappa lance la plateforme numérique Chancegal

Le 06/11/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 481

La plateforme Chancegal est mise en ligne ce 6 novembre en présence de Marlène Schiappa, Secrétaire d'État auprès du Premier Ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations.

Pour débuter son court séjour sur l'île, Marlène Schiappa est actuellement à la ​Direction des entreprises de la concurrence de la consommation, du travail et de l’emploi (DIECCTE), à Saint-Denis.Elle y anime une séquence sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Au cours de ce moment d'échanges autour de l'égalité des sexes au travail, Marlène Schiappa, en présence des entreprises pilotes de l'égalité, va procéder au lancement de la plateforme numérique CHANCEGAL Il s'agit de la première plateforme numérique de l'égalité professionnelle à La Réunion, au service des entreprises. Cette plateforme propose des outils interactifs répondant aux besoins des entreprises réunionnaises et permet de favoriser une culture de l'égalité professionnelle sur notre territoire.Chancegal a été conçue en co-construction avec un réseau de partenaires : les entreprises réunionnaises et leurs organisations et les structures de formation, d'insertion et d'accompagnement vers l'emploi.Le projet est financé par le Fonds d'Amélioration des Conditions de Travail (FACT) dans le cadre de l'appel à projet "Agir en faveur de l'égalité professionnelle et de la mixité". Elle est cofinancée par la Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l'Egalité entre les femmes et les hommes (DRDFE) et le Fonds Social Européen (FSE).