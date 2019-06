▶️ Marseille : Le sauvetage impressionnant de 3 enfants lors d’un incendie

Le 13/06/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 959

Une mère de famille a dû faire passer ses enfants par la fenêtre alors qu’un incendie s’est déclaré dans son immeuble de la rue de Rome à Marseille.



Les vidéos impressionnantes de ce sauvetage font le tour des réseaux sociaux depuis hier. On y voit des passants récupérer les marmailles, n’hésitant pas à grimper sur la façade de l’immeuble pour les mettre en sécurité.



Les marins-pompiers de la cité phocéenne prennent rapidement le relais et parviennent également à évacuer la mère des enfants, légèrement intoxiquée par la fumée. L’incendie sera maîtrisé quelques minutes plus tard.



Le feu serait parti d’un amas de détritus de palettes, abandonné au rez-de-chaussée, comme l’indique La Provence.