▶️ Maurice: Les fidèles se déplacent en masse vers Port-Louis pour la messe du Pape

Le 09/09/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 473

Alors que la messe du Pape François est prévue à 12h15 - et que son avion s'est posé à 10h30 (heure réunion) à l'aéroport - de nombreux fidèles convergent déjà en masse vers le monument de Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. La foule est déjà bien présente pour l'accueillir et la bonne humeur déjà au rendez-vous.Toutes les communautés se retrouvent dans leur foi commune. On aperçoit aussi bien des drapeaux mauriciens, que réunionnais ou français. Des fidèles de tous âges sont présents pour faire honneur au Pape.