▶️ Melchior: "Nous n'allons pas accepter les 14000 euros de salaire pour le directeur de la SPL"

1. GIRONDIN le 06/03/2019 17:58

BRAVO



Comme le nouveau montant n'est pas indiqué, 13999 € ME PARAIT CORRECT!





+ convention collective et ticket resto?



2. patrimoine a pile ou face!! le 06/03/2019 17:59

zot combine i marche plus la population doit se reveillez!!.

3. Pro no stick le 06/03/2019 18:06

"Quand j''avance tu recules..comment veux tu comment veux tu"... La.maçonnerie recule devant le.tolé et l''episode 6800 ???



Demission Melchior !

4. bibic le 06/03/2019 18:08

Il faut joindre la parole au acte.



Merci à zinfo de demandé un communiqué de presse officiel au département avec le nouveau salaire retenue pour le poste de DG de cette SPL.



Normalement cela ne pose aucun problème d'avoir le communiqué de presse, si comme on le dit le département va revoir sa copie .



Le but de l’institution est de faire du sociale et non enrichir des cols blanc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Ce pose la question du critère du poste, et de son attribution. Encore une ligne que va dénoncer la cour des compte dans un ans!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5. SPARTACUS974 le 06/03/2019 18:22

Melchior fait sa pleureuse pour demander une rallonge au gouvernement pour le Département et croyait pouvoir accorder un joli pactole à Gilbert Fontaine.Le scandale révélé,c'est marche arrière toute .....Tous ces politichiens ne méritent quee du goudron et des plumes pour leurs petites combines et arrangements sur le dos du peuple réunionnais.Ayez au moins la décence de démissionner pour avoir trahi la Réunion....

6. lectrice indignée le 06/03/2019 18:26

Pitoyable le comportement de cet élu sans aucune personnalité, nommé président de cette véritable usine à gaz et de ses satellites, sans réelle gouvernance.



L'ancienne girouette pourtant partie rechercher l'impunité au Sénat, continue de la diriger grâce à ses trop nombreux cadres et larbins incompétents mais très bien payés, qu'elle a contribué à mettre en place.



Pour plus d'efficacité et de transparence de l'usage de l'argent public qui y est gaspillé alors qu'il doit aller en priorité auprès des plus nécessiteux, il est urgent de faire disparaitre cette institution au profit d'une assemblée unique.



La Réunion qui est une île volcanique doit devenir plus juste, plus solidaire et plus égalitaire sous peine de péter à la figure des élus cupides qui auront été aveugles et sourds aux cris des plus déshérités !

7. bob le 06/03/2019 18:27

ENCORE UNE SPL POUR DONNER L'ARGENT DU CONTRIBUABLE AU PETIT COPAIN OU A LA PETITE COPINE...ARRETE OUT CONNERIES PRESIDENT OUT BAND MAGOUILLES VA RETOURNE CONTRE OU..FAIS ATTENTION !!!!

8. Transparences le 06/03/2019 18:41

Le salaire et indemnité payés par les fonds publics doivent être portés à la connaissance du public et des contribuables par souci de transparence et d''''honnêteté . Il faut arrêter le cari sous le riz. La vie est dure pour tout le monde

9. PAUL le 06/03/2019 18:49

Monsieur le Président,



Peut-être les partenaires sociaux ignorent les textes quand cela nous concernent. A quand l'application du Décret pour nous assistants sociaux ? A quand le taux de promotion tenant compte des TEXTES et non des TÊTES ????



On peut donner un élu 14 000 euros et quand il faut appliquer les textes les syndicats et la Commission paritaire sont aux abonnés absents. Un contrôle de la CRC ????



Pour votre INFO que dit le Décret ?



Les dispositions du décret n° 2017-901 du 3 mai 2017 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs seront enfin effectives au 1er février 2019. Elles ont pour objet la seconde étape de la revalorisation des cadres d’emplois de catégorie B à caractère socio-éducatif de la filière sociale de la fonction publique territoriale, prévue dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique.



Le décret n° 2017-901 du 3 mai 2017 précise également la nouvelle structure de carrière de ces personnels sociaux. Le cadre d’emplois est structuré en deux grades, le premier grade étant, lors de la constitution initiale, structuré en deux classes. Enfin, à compter du 1er janvier 2021, il est procédé à la fusion des deux classes du premier grade du cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs, pour parvenir à la structure de carrière définitive du cadre d’emplois de catégorie A.