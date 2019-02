▶️ Moisissures, inondations…Les locataires d'une résidence du Tampon à bout de nerfs

Le 20/02/2019 | Par PB | Lu 619

Les locataires de la résidence Abdoul Hay Patel au Tampon n’en peuvent plus. Une importante fuite d’eau leur gâche la vie depuis début février. Les logements de plusieurs locataires sont concernés mais aussi les parties communes. L’eau trace son chemin au fur et à mesure dans l’immeuble, engendrant moisissures, prolifération de petits insectes, inondation…



Au 2e étage, les nerfs de Christine*, gravement malade et déclarée handicapée, vont lâcher. Pour la locataire, qui réside dans l’immeuble depuis 6 ans, les problèmes ont commencé il y a quatre ans. Les infiltrations ont gagné la cuisine et sa chambre. Sur les murs, de larges plaques de moisissures et de petits insectes ont commencé à proliférer. " J’ai contacté le bailleur social, l’ARS, la mairie et l’assistante sociale mais depuis 4 ans j’attends toujours d’être relogée". Un diagnostic a été réalisé par un expert de la CAF qui a conclu à la non-décence du logement en septembre dernier. Un technicien de la Sodegis, en charge de la résidence, se serait également déplacé, "il m’ a dit qu’il fallait repeindre mais ça ne règle pas le problème", peste la locataire. Il s'agit d'infiltrations épisodiques sans lien avec le mauvais temps, assure-t-elle.



Vider toutes les heures les bassines posées au sol



Le 4 février dernier, une nouvelle fuite fait son apparition. Celle-ci plus importante que les précédentes. Alertée, la Sodegis a envoyé des courriers aux locataires quelques jours plus tard. La fuite n’a pas été localisée précisément mais interviendrait entre le 4ème et le 5ème étage.



L’ascenseur a été ainsi mis à l’arrêt par mesure de sécurité. L’eau s’est également infiltrée dans les parties communes, dans les escaliers "alors qu’il y a beaucoup de personnes âgées et handicapées dans l’immeuble. C’est très dangereux, j’ai moi même glissé et failli tomber".



Un étage au-dessous, l’eau s’est frayée un chemin à l'entrée de deux logements. Une poubelle de 50 litres a été installée, pleine à ras bord. Dans l'appartement de Fanny*, un goutte à goutte s’est formé sur une ligne au plafond et qui traverse d’un bout à l’autre son salon. Pour empêcher l’inondation, la mère de famille doit vider toutes les heures les bassines posées au sol et éponger les serviettes.

Contactée ce lundi après notre visite, la Sodegis indique avoir finalement localisé la fuite. "Elle provient d’un logement du 4ème étage et n’est pas liée à la vétusté de l’immeuble construit en 2007". Le locataire, sur le départ, toujours injoignable, "nous attendions son accord avant de pouvoir pénétrer dans l’appartement. Un huissier va intervenir mardi matin (hier, ndlr) pour que nous puissions réparer la fuite". Les locataires sinistrés seront dédommagés par la réduction de leur loyer et la prise en charge des travaux, précise la direction de la Sodegis.



----------------------------

*prénoms d'emprunt