▶️ Municipales: Johan Guillou veut mettre fin à "la guerre des égos" et "changer de livre" à St-Leu

Commentaires (9)

1. La vérité si je mens ! le 22/12/2019 10:38

... " Johan Guillou compte bien créer la surprise à Saint-Leu "



En remboursant son compte de campagne sans atteindre les 5% , un inconnu de plus qui conforte la majorité municipale sortante !!!

2. Skop le 22/12/2019 10:49

Allez la démagogie commence : alors qu'on met en avant la sauvegarde de la planète et la préservation de notre ressource en eau, on propose dix euros la facture d'eau. Comme ça les robinets vont couler à flots. N'oubliez pas Monsieur que c'est la commune qui devra compenser la différence au fermier. Et où allez-vous trouver l'argent ? Enfin on ne risque rien à proposer l'insensé quand on sait qu'on ne sera pas élu,

3. Olivier le 22/12/2019 11:06

Johan Guillou apporte la fraicheur et le dynamisme dont St Leu ont besoin et une expérience associative certaine.

Il saura répondre aux attentes des saint leusiens, lassés par la querelle ridicule entre l'ancien maire et son fidèle ami...

4. Bravo le 22/12/2019 11:18

Du sang neuf à Saint-Leu, nous en avons grand besoin. Il ne faut rien lâcher, les Saint-Leusiens doivent évacuer le traumatisme Thierry Robert et opter pour une nouvelle orientation, celle de l'avenir !

5. PIERRE-ERICK le 22/12/2019 11:22

Vous avez raison jeune homme, faut y aller, largue la sauce, la population doit comprendre qu'il faut arrêter avec "laurel et hardy", avec votre équipe, soyez fier d'être le candidat des saint-leusiens et saint leusiennes.

et bonne chance à vous tous.