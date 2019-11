Commentaires (39)

1. GIRONDIN le 18/11/2019 10:39

TRES bonne nouvelle!



et le capon?

2. Lol le 18/11/2019 10:56

Zinfos974 avait raison. Que des manigances. Comment les gens peuvent encore faire confiance en elle

3. Dederun le 18/11/2019 10:59

Elle aura tout fait sur cette île pitoyable

4. JEAN-PAUL ETHEVE le 18/11/2019 11:06

on prend toujours les mêmes et on recommence....ah oui cumul de mandat dit cumul de revenus...tout cela avec beaucoup de bla bla pour les promesses avant élections....oté électeur rouvre ton yeux...arrête donne quitus et pouvoir aux mêmes ...

5. BIBIC le 18/11/2019 11:09

Un bon mangé cochon, la ville va couler plus rapidement que prévu.



Quand on à des morts dans le placard, on laisse la place au jeune qui n'ont pas encore des affaires qui risque de les envoyer derrière les barreau.



Saint Denis mérite mieux que ça!!!!!!!!!!!!!

6. Quoiiiiii? le 18/11/2019 11:16

Erick Fontaine de la France Insoumise ? Celui qui se présentait à la Possession comme le principal opposant de Miranville ? Il a enfin trouvé une place au chaud et ou la soupe devrait être meilleure, c'est beau les vrais convictions politique!!! Pauvre Réunion!

7. Manu le 18/11/2019 11:23

Regardé moi ça le POUVOIR le blé celui qui défend les locataire assis à côté de cette dame j ai envie de vomir !!

8. Manu le 18/11/2019 11:26

Quand j était sur les rond point cette sénatrice buvait du Champagne à Paris habillée comme une princesses une reine ..!! Pendant se temp la !! Du vent des élus payé à boire du Champagne !!

9. Chasseur de crapules le 18/11/2019 11:31

Comment faire confiance à une personne qui qualifie de fake news une information réelle la concernant directement ? Quelle est à pathologie mentale qui l'affecte donc ?

10. roland le 18/11/2019 11:57

La future Reine de Saint Denis? Je rappel aux électeurs que la France est, en principe, une république.

11. Zigzag le 18/11/2019 11:58

9. Chasseur de crapules

Oui même sur sa candidature elle disait sur les plateaux radio que non ce n'est pas d'actualité... Pourquoi ne pas être honnête lorsque cela la concerne directement ? Comme si elle venait de décider... Pathétique!

12. balayedovantzotportavant le 18/11/2019 12:02

L' avenir de la réunion c'est la jeunesse visionnaire passons le relais les tocards de la politique prenez vos retraites et arrêtez de chauffer les fauteuils vous êtes là que pour les sous et l'avenir de l'île ce n'est pas votre problème moi aux prochaines élections je voterai pour un jeune visionnaire et avec un bon programme pour l'île nous sommes le passé votez pour les mêmes c'est recommencer la même partition!

13. DIVISER POUR MIEUX RÉGNER le 18/11/2019 12:07

DINEDAR SAIT QU''ELLE N''A AUCUNE CHANCE D''ÊTRE MAIRE DE ST DENIS , ALORS LA STRATÉGIE EST DE RASSEMBLER UN MAXIMUM DE VOIX ET AU SECOND TOUR , DONNER CES VOIX A KANNETTE . IDEM POUR LES AUTRES PARTIS .

14. Didier le 18/11/2019 12:10

Les porte-parole locaux (Eric Fontaine - Jean-Luc Ratenon) aux côtés de la droite (à Saint Denis) et du PS (à Saint Benoît) ... donc ralliés au camp favorable au patronat montrent qu'ils sont des politiciens prêts à toutes les compromissions, à tous les retournements, pour aller à la mangeoire.

Les électeurs de la France (In) Soumise ne se sentiraient-ils pas cocufiés par hasard ?

15. TICOQ le 18/11/2019 12:11

Ceci amène deux questions :



1 - l'offre politique locale est-elle si pauvre qu'on voit revenir les mêmes têtes aux postes clés dans ce département (méritons-nous ça) ?

2 - les bulletins blancs seront-ils comptabilisés ?

16. Emmanuelle HOARAU le 18/11/2019 12:11

Pour remplacer celui qui est en place, même une bourrique ferait l'affaire !

17. Kiram le 18/11/2019 12:17

La candidature de Nassimah Dindar est une vaste blague ! Vous voyez pas qu'elle est en train de faire le jeu de Gilbert Annette ? Interessant de connaitre sur quoi porte les négociations... Je penche pour un soutien appuyé lors des departementales, Nassimah souhaite reprendre le Departement des mains de Melchior. Ne nous laissons pas duper par cette liste en ordre de bataille pour perdre et servir la soupe à Annette et son clan

18. Bobonne le 18/11/2019 12:25

Une fumisterie de plus cette candidature !!! des nouvelles de l'enquete sur "la case de tatie nassimah" ? Je dois rappeler ceci ? Saint-Denis. L'information n'avait pas fuité jusqu'à hier. Mercredi, les gendarmes de la section de recherches de Saint-Denis ont effectué durant plusieurs heures une perquisition dans la case de Nassimah Dindar en présence de la sénatrice. Les enquêteurs, qui agissaient sur ordre du parquet national financier (PNF), sont repartis avec de nombreux documents liés à la reconstruction de cette villa sur les ruines de la maison Drouhet. Ils ont également pris de nombreuses mesures et des photos. L'enquête sur les conditions d'acquisition de la case et les travaux qui ont suivi avance donc en toute discrétion.

19. Réveillez vous le 18/11/2019 12:42

Toute les candidature déposé par une personne devrait avoir un casier VIERGE et respecter les régles ANTICOR



qui osera pour éviter tous ca comme dans la video :

20. MôveLang le 18/11/2019 12:48

Comment faire encore confiance à Érik fontaine de la cnl

Ils sont tous là pour soit disant aider la population, en fin de compte ils ne cherchent qu''''à se remplir un peu plus leurs comptes en banque.

21. A mon avis le 18/11/2019 12:56

Avec toutes les casseroles qu'elle traîne, nul doute que sa candidature va faire du bruit !

22. ZembroKaf le 18/11/2019 12:58



Le "capon"...i rode 60 millions pour boucler son budget !!!

Le "capon"..."la pou rode galet" pou son NRL !!!

Le "capon"..."i attend" son "communikan"..."démonte Annette et Nassimah" !!!

Le "capon"..."la pou rode...sapito et in tractopelle pou fé in koférence de presse pou lo JIR/A.R/ZINFOS...!!!

Et in "capon" i reste in "capon" !!!

Erick FONTAINE..."Don Ki..chiotte"...!!!



Faouzia Vitry ou encore Serge Hoareau, habituellement à ses côtés, n'étaient pas présents.

10 voix à eux 2 réunis !!! @1 "GIRONDIN"Le "capon"...i rode 60 millions pour boucler son budget !!!Le "capon"..."la pou rode galet" pou son NRL !!!Le "capon"..."i attend" son "communikan"..."démonte Annette et Nassimah" !!!Le "capon"..."la pou rode...sapito et in tractopelle pou fé in koférence de presse pou lo JIR/A.R/ZINFOS...!!!Et in "capon" i reste in "capon" !!!Erick FONTAINE..."Don Ki..chiotte"...!!!10 voix à eux 2 réunis !!!

23. ben voyons le 18/11/2019 13:01

Eh oui, quand il y a du fric à se faire...mais ne rêvons pas , la dame se met en avant mais elle ne va pas lâcher son mandat de sénatrice trop juteux , on peut parier qu’Ibrahim sera son remplaçant au cas où!

24. Marie le 18/11/2019 13:07

Un vrai manger cochon segael aussi ds ?

25. TICOQ le 18/11/2019 13:29

VOTEZ JUSTE, VOTEZ BLANC !

26. TICOQ le 18/11/2019 13:33

"Les batailles politiciennes ne m’intéressent pas, ce sont les états d’âme des Dionysiens qui m’intéressent."



BEN MON VIEUX ! Si ça c'est pas de la com bien ficelée, j'y comprends plus rien.

27. Question bete le 18/11/2019 13:37

Voter pour la peste ou le choléra.. Qui sera le choléra..?

28. marc solignat le 18/11/2019 13:41

Et ça continu, toujours les mêmes qui lorsqu'ils n'ont pas la place, ont toujours les solutions mais une fois élus, oublient toutes leurs promesses.

29. pipic le 18/11/2019 14:01

Chendra Kichemin Marcheur ? Jamais connu ! Veilleur d'coque oui. Aller vendre la cendre dont.

30. blablabla le 18/11/2019 14:20

toujours les mêmes qui se présentent.... Le mouvement des GJ ne les a pas plus gêné que ça.... Pas là ek sa, ils ne sont pas là pour le peuple mais pour eux mêmes..... Faudra balayer ces élus qui sont là depuis longtemps et qui n'ont pas fait avancer la Réunion.

31. Atterré le 18/11/2019 14:20

Tant il est vrai qu'elle "bride" la municipalité ! ! !

Lapsus linguae "calimi...teux" et non non maîtrise du français, j'espère ! ! !

32. Adieu 974 le 18/11/2019 14:31

Merci d'avoir précisé que M.Fontaine ne représente absolument pas la France Insoumise à St Denis!

Ni sur l'île d'ailleurs... se revendiquer, ce n'est pas faire parti.

33. Raoult le 18/11/2019 14:38

Si zot i veut pu voir les mêmes l urne lé le seul moyen de s en débarrasser...

34. mahomet le 18/11/2019 14:47

un petit résumé de sa vie active ds la pôlitique et si tout cela est sur la toile ........................en tant que politique locale elle possede quand meme un beau palmares de plus en tant qu elue au senat aon peut ajouter "vive la France !!!!

Affaire de Terre Rouge

En juin 2016, elle est condamnée à trois ans d’inéligibilité, six mois de prison avec sursis et 30 000 euros d’amende, dans le cadre d'une affaire de discrimination à l'embauche14. En mars 2017, elle est relaxée en appel. Le parquet se pourvoit alors en cassation15.



Controverse autour de l'antenne parisienne du Département Réunion

Le 6 décembre 2018, Nassimah Dindar est entendue par le magistrat instructeur sur la gestion de l’antenne parisienne du Conseil départemental de La Réunion, dont la gestion a été dénoncé par la Chambre régionale des comptes.



Le journal Le Quotidien déclare que cette antenne « nourrit des soupçons de fraude fiscale », « d’une gestion erratique », d’une « comptabilité défaillante » et des « embauches en dehors de tout cadre réglementaire ».



Le montage juridique de cette antenne « semble particulièrement discutable » selon la CRC16.



En 2012, le département a investi plus de 6 millions d’euros dans cette structure de 700m² sur 6 étages dans le quartier du Marais. Le 4ème étage un apparemment privé utilisé par Nassihmah Dindar et ses collaborateurs, en théorie afin d’éviter les frais d’hébergement17.



Affaire du Glaive

En 2017, la CRC critique le fonctionnement du Glaive (association subventionnée par le Département dont Nassimah Dindar était la présidente)18,19,20.



Le JIR affirme que « le Glaive ressemble depuis sa création à une machine électoraliste bénéficiant en premier à lieu à la présidente du Conseil général, Nassimah Dindar », notamment en raison du fait que ce service départemental est surtout mis en place dans le canton de la présidente du département et que les recrutements sont opaques (aucun appel à candidature)21.



Affaire du SDIS

Dans ses rapports sur le SDIS la Chambre Régionale des Comptes dénonce la gestion de cette structure et a notamment fait un signalement au procureur de la République de Saint-Denis, Eric Trufféry a ouvert une enquête préliminaire en juin 2018 concernant des faits présumés de « prise illégale d’intérêts » et de « détournements de fonds publics »22,23.



Il est reproché à Nassimah Dindar d’avoir réalisé des emplois de complaisances. Elle aurait recruté deux agents au SDIS afin qu’ils travaillent « à titre privée » à son domicile en tant que femme de ménage et jardinier.



Le 27 décembre 2018, Nassimah Dindar est entendue à la caserne Vérines en tant que témoin24,25.



Affaire de la Villa du Bas de la Rivière

En octobre 2017, le JIR enquête sur la maison de Nassimah Dindar et fait des révélations sur les conditions d’achat de son domicile ainsi que sur la façon dont des travaux ont réalisé. Après que le parquet de Saint Denis ait ouvert une enquête, le PNF a lui aussi ouvert une enquête26,27.



Le 25 avril, le domicile de Nassimah Dindar situé au 21 rue de la Digue dans le quartier du Bas de la Rivière à Saint-Denis est perquisitionné pendant trois heures par les enquêteurs du Parquet National Financier dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le PNF enquête sur l’achat d’une case créole classée à bas coût (130 000€). De plus, le PNF s’intéresse aux travaux réalisés dans ce domicile et suspecte que certains aient été menés sur le compte du Département. De plus des entreprises ayant participé aux travaux ont ensuite obtenu des marchés de la part du Département et certains membres de leurs familles ont été embauchés à la collectivité28.

35. Mépris des électeurs le 18/11/2019 14:55

Ils en ont rien à foutre des électeurs puisque ceux-ci votent pour eux malgré leurs abus , profits, malversations , enrichissement , mis en examen , repris de justice . Ce sont des atouts et options recherchés par les électeurs .