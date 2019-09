▶️ Musées régionaux: Didier Robert est sorti de la Caserne Vérines

Commentaires (58)

1. TICOQ le 24/09/2019 09:11

Enquête ordinaire, certains vont s'en donner à coeur joie.

2. Soutien total à notre président qui ne prend pas de salaire le 24/09/2019 09:24

Dans ce dossier le parquet de Saint-Pierre a ouvert dès le 20 septembre 2018 une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics et de recel de détournement de fonds publics. Au coeur de cette audition, le président de Région devra, notamment justifier le salaire de 6 800 euros attribué par le conseil d'administration de la société publique locale des musées régionaux lorsqu'il était directeur général de la structure.

3. Soutien total à notre président qui ne prend pas de salaire le 24/09/2019 09:27

Didier Robert touchait pour le poste de directeur général de la SPL Réunion des musées régionaux : 6 800 euros nets par mois.par un vote à main levée du conseil d’administration s’était vu fixé puis accordé un salaire net de 6 800 euros, une augmentation de 52% par rapport à son prédécesseur.

4. Audition LIBRE le 24/09/2019 09:31

5. John le 24/09/2019 09:48

Lu lé sincère, mi conné lu yaime pas l'orgent avec le pouvoir, moi mi fé confiance en lu...

Ça un bon boug ça theu

6. GIRONDIN le 24/09/2019 10:01

..............Il est vrai que cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai de 2 mois, ce que la HATVP me reproche……..



c'est dit!

7. JORI le 24/09/2019 10:02

Normal qu''il y ait des contrôles. C''est En cas d''anguille sous roche qu''il sera intéressant de voir ce qu''il se passera !. Autre question, est il assisté d''un avocat et qui paie ce dernier ?.

8. Question bete le 24/09/2019 10:04

À t il travaillé 52% de plus pour la spl..?

9. Untel le 24/09/2019 10:07

Où en ai la fondation qu''il devait créé avec sa rémunération ??

10. Bleu outre mer le 24/09/2019 10:14

Le texte a été modifié vis à vis du précédent par Zinfos



Ce qu'a dit et écrit sur le post précèdent de zinfos, ou Mr Didier Robert incriminait les personnes qui le contrôlait, une partie, "procède d’une analyse erronée en droit et en fait' dixit Didier Robert ce qu'a dit et ce qui était écrit.

"Il est vrai que cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai de 2 mois, ce que la HATVP me reproche."

La comme ce n’est pas Annette ou l'autre Robert un minimum est écrit voir corrigé..........

Le fait de ne pas respecter le délais est normal en droit........

11. Bleu outre mer le 24/09/2019 10:18

Pour la publication judiciaire concernant l'autre Robert le clown. Vous avez besoin de la publier jusqu' à quand?, vu que l'arrêt est de 2016.......

12. Beaucoup de bruit le 24/09/2019 10:20

Pour Finalement pas grand chose, une affaire totalement montée en mayonnaise par le clan des gauchos. Les principaux accusateurs dans son dossier sont issus du clan Carassou - embauchés par Verges et Bello... voila la vérité !

13. Pas besoin de polemiquer le 24/09/2019 10:29

Il a déjà rétabli la situation et la vérité à ce sujet il me semble.

C''est une formalité vu qu''il y a eu des accusations.

Depuis l''eau à coulé sous les ponts : c''est le seul à avoir prôné et mis en application 1homme 1 mandat. ..

14. Zandette le 24/09/2019 10:37

DR a l’air serein et explications sont claires,l’enquête

va à coup sûr montrer la bonne foi et laisser tomber le truc....



15. Soutien total à notre président qui ne prend pas de salaire le 24/09/2019 10:49

Il est grand, il est bon, il est notre président, celui qu'on réélira.

16. JuJu le 24/09/2019 11:06

Cette histoire n'est rien d'autre qu'un reglement de compte politique ! Elle fait couler beaucoup d'encre, mais à qui profite ce buzz ?

17. Milos Formel le 24/09/2019 11:08

Didier Robert à été le seul à s'engager pour UN homme un mandat une fonction en faisant le choix de démissionner du poste de pdg de la RMR - non pas parce qu’il ne faisait pas le Job mais bien pour ne pas cristalliser le débat au moment où les questions de transparence prennent une place prépondérante dans l’opinion publique !

18. Titi974 le 24/09/2019 11:10

S''il y a des rêveurs que croient que la justice va le n... comme elle a n... Thierry, il doivent d''abord voir l''ami macron.

[Modéré]

19. La vérité le 24/09/2019 11:14

Et a st jo l'adjoint président le conseil administration de la Caf embauche sa fille au sein même de la caf on en parle ???? Enbauche familiale

20. JORI le 24/09/2019 11:17

12.Posté par Beaucoup de bruit le 24/09/2019 10:20 (depuis mobile)

"S'il reconnaissait l'avoir effectuée en dehors du délai légal, Didier Robert expliquait qu'il n'a jamais cherché à dissimuler ses revenus", si super cumulard didix robertix avoue ce retard, quel est du coup le rapport entre votre post et l'article??.

21. Bleu outre mer le 24/09/2019 11:18

13.Posté par Pas besoin de polemiquer

"1homme 1 mandat. .. "

Combien de fonctions c'est jouer sur les mots.........

22. Le Jacobin le 24/09/2019 11:19

Ah bon !



Didier aussi, il lui fallait le saint Graal une condamnation avec SURSIS pour prétendre un fauteuil de maire comme les autres.



Pourtant sur la feuille d'impôt il est bien marqué revenu perçu pour l'année.... Didier a zappé cette case dommage.



Je dois reconnaître que mes revenus rentrent facilement dans la case, il faudrait agrandir cette case pour les cumulards et supers cumulards.

23. Polémique le 24/09/2019 11:20

Simple audition pas lieu de méditer à ecraser le président. Pfff

24. Kikou le 24/09/2019 11:24

Bon un article juste pour alimenter les commentaires des opposants.

25. JORI le 24/09/2019 11:25

13.Posté par Pas besoin de polemiquer le 24/09/2019 10:29 (depuis mobile)

" c''est le seul à avoir prôné et mis en application 1homme 1 mandat. ..", c'était déjà sa situation avant qu'il ne le dise.En revanche qu'en est il de ses fonctions?.

26. Melissa le 24/09/2019 11:26

Ohh

J'adore les gens qui se donnent en cœur. Quand il y a rien de concret.

27. JORI le 24/09/2019 11:26

16.Posté par JuJu le 24/09/2019 11:06

Diriez vous la même chose pour annette à st denis??.

28. beta le 24/09/2019 09:31

Soutien total à Thierry Robert

29. DAN RUN le 24/09/2019 11:33

Bon Dié sINgneur ... Un rhum do sel pou ce boug ... 1 saint paraît - il ....

30. Zebulon le 24/09/2019 11:39

Certains commentaires ici font la boue avant la pluie a moins d’être en service commandé !



Malgré les attaques ont tient bon et garde le cap !

Preuve sera faite de la bonne foi !

31. vince le 24/09/2019 11:49

lol

32. Les détracteurs vont sortir.. le 24/09/2019 12:01

Y en a qui vont sortir de leurs trous !



Y a pas de quoi polémiquer !

33. Magnifique le 24/09/2019 12:07

Contre le plan social de licenciement de la SPL Réunion des Musées Régionaux

Cette pétition avait 639 signataires





Richeman SINGAMY a lancé cette pétition adressée à Marie Line Sevai (Directrice Générale de La Réunion des Musées Régionaux) et à 13 autres

La Réunion des Musées Régionaux est une Société Publique Locale à qui le Conseil Régional a confié la gestion de quatre établissement muséaux : Kélonia, la Cité du Volcan, le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien et Stella Matutina. Depuis 2016, le manque de gestion, la politique de recrutement et de hausse inconsidérée des salaires au bénéfice de certains proches de la direction a entraîné l'établissement dans une position financière préoccupante. Ces problèmes, qui avaient été dénoncés dans le cadre de deux grèves du personnel inquiet, a débouché sur un plan de licenciement économique, plan qui cache en réalité un règlement de comptes à l'encontre de certains personnels grévistes, dont six cadres et trois agents indispensables au fonctionnement de la société et du musée de Stella Matutina. En diffusant largement et en signant cette pétition, vous nous apportez votre soutien en dénonçant ce plan social injuste, qui porte sur des agents qui n'ont aucune responsabilité dans les problèmes de la société.

34. Doudou le 24/09/2019 12:10

Pou un boug qui aime pas l argent ,lu la bien grossit alors ,ca doit etre surment a comme de ca sincerité 🤔🤔

35. A mon avis le 24/09/2019 12:14

On oublie de déclarer des revenus ( très substantiels !)

Pas capable de gérer son budget personnel !



Et ça prétend gérer une Région !

Pas étonnant que le projet NRL soit si mal emmanché !

36. Courage vous faites du bon tra3 le 24/09/2019 12:22

A l’époque, les Musées Régionaux, qui gèrent quatre établissements (Kélonia, la Cité du Volcan, le Musée des Arts Décoratifs de l'Océan Indien et Stella Matutina) sont critiqués pour leur manque de gestion et leur politique de recrutement … Deux grèves du personnel s’enchaînent et une pétition est même diffusée sur le site Change.org. Cette crise débouche sur un plan de licenciement à l’encontre de neuf salariés, dont deux "protégés".



2-0 pour le premier salarié

C’est très très compliqué de se séparer d’un salarié protégé quand le motif et les arguments utilisés sont bancales… Pour le premier cadre, les Musées Régionaux invoquent un "licenciement économique." Et la société s’y prend à deux fois.



Au premier essai en février 2018, elle ne passe même pas les phases qualificatives… Tout commençait pourtant bien, la demande de licenciement est envoyée à l’Inspection du travail, l’entretien avec le principal concerné est réalisé, les réunions du comité d’entreprise sont organisées, ses membres titulaires votent à main levée son renvoi… Main levée ? Décidément on aime ce procédé aux Musées Régionaux ! C’est également par cette méthode que le Conseil d’Administration a "régularisé" le salaire du nouveau Directeur général Didier Robert le 3 juillet 2018… Le problème c’est que dans le cadre d’un licenciement d’un salarié protégé, le Code du Travail stipule : "l’avis du comité d’entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l’intéressé." Retour à la case départ pour les Musées Régionaux qui n’ont pas respecté la procédure : "le licenciement pour motif économique est refusé."



On prend le même et on recommence… La SPL relance les dés un mois plus tard le 16 mai, en faisant plus attention, cette fois-ci aux règles du jeu. L’inspection du travail valide la procédure interne et passe aux choses sérieuses.



Elle se penche dans les méandres des chiffres des Musées Régionaux… Ainsi, elle souligne que les subventions de la Région Réunion ont baissé de manière significative entre 2016 et 2017, passant d’environ 7 millions d’euros à environ six millions d’euros. Des subventions qui représentent tout de même "les 2/3 de l’ensemble des revenus de la société." L’employeur indique également à l’Inspection du travail une situation comptable déficitaire… Ce que ne retient pas l’institution qui juge que le résultat prévisionnel est bénéficiaire… Pour elle, "la situation financière de la société ne montre pas une baisse du chiffre d’affaires." La réponse est claire, nette, précise : "le licenciement pour motif économique est refusé."



Le salarié est donc réintégré… pour la deuxième fois.

37. Mailles du filet le 24/09/2019 12:23

Et la plainte de l opposition et du signalement de la CRC pour les irrégularités d'Annette à la mairie de St Denis?

38. JORI le 24/09/2019 12:46

22. Kikou. Juste un article pour réactiver les petites mains de la région !!.

39. zilbert planète le 24/09/2019 11:05

La main invisible du grand sud est encore à l’œuvre avec le coup de main du grand mamamouchi dionysien zilbert planète ! L’instrumentalisation de la justice se poursuit et les réseaux mafioso de saint Pierre et de saint Denis s’activent de toute part. Objectif : salir Didier Robert. Mais qui ça lé perdant ? La Réunion !!!! car pour une fois qu’un homme intègre et volontaire fait avancer les choses sur le caillou !!!! Tienbon largue pas, créole lé ou couillon.

40. Mougeon le 24/09/2019 13:08

Est ce que vous allez voter pour lui en 2021?

Est ce qu''il sera réélu ?

C''est fort possible, c''est ça la tragédie de cette réalité pathétique !!!

Hors!!! Pove couillon !!!

41. JAURIS le 24/09/2019 11:13

Audition ordinaire d’une personnalité publique ... rien d’extraoridinaire là dedans. Il a fourni ses explications et la vie suivra son chemin. Les empêcheurs de tourner en rond (ou les empêcheurs de faire avancer la réunion) devront repasser la prochaine fois ! Fermer le ban.

42. olive le 24/09/2019 13:16

en somme, c'était à l'insu de son plein gré



43. Saint thomas le 24/09/2019 13:37

C est un saint ce Didier . Il n’a rien à se reprocher bien évidemment . Allez voir du côté de Corinne sa femme , ou tout est à son nom ... vous voyez je n’ai rien moi mais elle elle a tout 😂 elle n’est pas belle la vie

44. GILETJONES le 24/09/2019 13:52

MALHEUREUSEMENT L INTOUCHABLE NE SERAS PAS INCARCÉRÉ CE SOIR IL REPARTIRAS LIBRE .

45. l’aviateur le 24/09/2019 12:07

L’art de savoir encaisser mais ne pas savoir déclarer ... c’est l’art d’être un élu!

46. Les mailles du filet le 24/09/2019 14:35

Et le signalement de la CRC pour les irrégularités d'Annette à la mairie de St Denis?

47. patrick tergemina 974 le 24/09/2019 15:29

4.Posté par Audition LIBRE **** des copiés collés c est bien ! mais avant il faut lire ou révisez le code de procedure pénale /avec un E/ a l issue d une garde a vue qui est un acte de procedure la personne auditionnée peut aussi être autorisée a rentrer chez elle /ou avez vu jouer cela ds votre post / suite a la GAV la personne est soit présentée au magistrat et ecrouée ou non , ou remise en liberté !!! la gav peut etre mise en route par l opj ds le cadre d un accident du travail d un accident de la route la Garde a vue n est pas une decision de justice !!!! ///opj art 16 du cpp art 16 a 20 et 75 a 78 du cpp pour APJ ,

48. GIRONDIN le 24/09/2019 15:55

De lui même il a pris 7 heures pour dire qu'il a pris du retard dans sa déclaration.



Voilà c'est fait.

49. tomm le 24/09/2019 13:58

Zot n'a rien pour rajouté. Seul ban mal o ki n'a pou commanté. Band missioné

50. Charles le 24/09/2019 14:03

Tout cet acharnement parcequ'il est pressenti à être Maire. Fait-il si peur ?

51. Luke le 24/09/2019 16:21

Un président qui ne faillit jamais ! Un vrai général en chef ! Fier de toi Président et de ta posture. La Réunion le la !

52. TICOQ le 24/09/2019 16:27

25.Posté par JORI le 24/09/2019 11:26



Mauvaise comparaison. Annette a des casseroles et des marmites malgaches que n'a pas le président de Région.

53. Bleu outre mer le 24/09/2019 16:44

42.Posté par GIRONDIN

Peut être as t'il refait sa déclaration......



"Je dois immédiatement préciser quel que soit le respect que j’ai pour cette institution que cette transmission procède d’une analyse erronée en droit et en fait",

"Il est vrai que cette déclaration n’a pas été effectuée dans le délai de 2 mois, ce que la HATVP me reproche."



Vous reconnaissez qu'elle n'a pas été éffectué dans les délais mais que c'est les autres qui font une mauvaise analyse........

54. JORI le 24/09/2019 16:46

44.Posté par TICOQ le 24/09/2019 16:27

Il y a un début à tout. Fut un temps annette n'en avait pas non plus jusqu'au jour où!!. Et de toute façon ici une condamnation équivaut à un gage de qualité, de compétence.

55. Isis le 24/09/2019 17:24

Enfin bref. Il n'avait pas le temps de faire ses déclarations en temps et en heure ? Il a fallu qu'il y ait de la délation pour qu'il se bouge son derrière ? Tssssssssss

56. Pascale le 24/09/2019 18:12

Certaines personnes parlent de l'audition libre comme s'ils savaient ce que c'est!!!!

Je vais vous le dire, audition libre = gros gros abus de pouvoir!!!!!

on utilisait quasi la même méthode au temps des nazis!

Cela permet de créer des preuves et de condamner des innocents pour les nuire et les faire taire!

après je ne prends aucunement la défense de M. Robert, il est assez grand et riche pour se défendre :)

57. Affaire classée le 24/09/2019 18:32

Clarté a été apportée aux interrogations donc affaire classée. Inutile d''en rajouter si ce n''est que pour polémiquer là où il n''y a plus lieu de le faire