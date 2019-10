▶️ NRL: "Assez de roches pour continuer le chantier pour au moins deux années"

Le 09/10/2019 | Par SI | Lu 1126

Chargé de recevoir la plateforme syndicale transporteurs-ouvriers de la NRL-agriculteurs en l'absence du président de Région, le premier vice-président de la Pyramide inversée, Olivier Rivière a salué "la bonne tenue des débats" entre les différentes parties à l'Espace des grands chantiers (St-Denis). L'élu régional a assuré à la plateforme qu'une étude a été confiée le mois dernier à la Safer (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural). Une étude qui a démontré qu'il y avait assez de matériaux "pour continuer le chantier pour au moins deux années".



Olivier Rivière confirme donc "ce qu'a dit le préfet ce matin", à savoir qu'il y avait "assez de roches à La Réunion". "Il s'agit désormais de mettre en place toutes les procédures pour pouvoir extraire ces roches", poursuit-il.



Une des solutions évoquées lors de cette réunion préparatoire avant celle de lundi avec Didier Robert est l'extraction de roches et de roches massives dans les exploitations agricoles qui restent encore à valoriser. "Tout le monde serait gagnant dans la mise en œuvre de cette solution", ajoute-t-il.



Par ailleurs, Olivier Rivière a indiqué que le groupement NRL "exécutera bien évidemment les directives de la maîtrise d'ouvrage", qui n'est autre que la Région. On en saura plus dès lundi...