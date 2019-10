▶️ NRL: Didier Robert reçoit les transporteurs

1. GIRONDIN le 14/10/2019 15:49



Egis contact

Concepteur du long terme

Mai 2017 / N° 43

Focus sur La Réunion La Nouvelle Route du Littoral,







'' La Nouvelle Route du Littoral, une opération exemplaire préfigurant les chantiers de demain''' didier robert





Question d'Egis : Egis est maître d’œuvre du

chantier NRL depuis bientôt six ans.

Quel bilan faites-vous de la manière

dont sont menées les opérations?



D. R.: Après les phases de conception du

chantier, le rôle du maître d’œuvre est à la

fois fondamental pour garantir le respect

des clauses techniques et environnementales

particulièrement exigeantes, les délais et le

coût du projet. Cela nécessite la mise en place

d’un contrôle strict, sans faille et adapté aux

enjeux. En phase chantier, je considère qu’il

reste une dimension essentielle de la mission

de maîtrise d’œuvre, en particulier pour un

projet de cette importance avec une forte

sensibilité environnementale: les entreprises

doivent être encadrées au plus près. Une bonne

entente entre les équipes du maître d’œuvre

(MOE) et celle du maître d’ouvrage, qui assurent

la conduite d’opération (COP) est également

indispensable. Il faut absolument partager en

amont les objectifs et les stratégies vis-à-vis des

entreprises pour ne pas les laisser faire « aller

le contrat là où elles le souhaitent ». Le binôme

MOE-COP doit donc fonctionner en étroite

synergie et être en capacité d’anticiper. Sur le

plan de la tenue des contrats et des coûts, là

aussi, la maîtrise d’ouvrage attend une grande

fermeté de la part de la maîtrise d’œuvre. La

préservation des intérêts du maître d’ouvrage

autant technique (qualité des ouvrages) que

financier (optimisation des coûts) doit bien

sûr figurer au cœur des préoccupations

quotidiennes de la maîtrise d’œuvre..... '' egis